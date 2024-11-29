LINE為台灣人最普及的社交軟體，許多用戶都藉此與親朋好友、客戶聯繫。不過，就有一名網友發現，她家中有個LINE群組相簿專門放狗狗照片，近日相簿縮圖卻突然出現一堆陌生人照片，但點入又恢復正常，讓她感到詭異又害怕。貼文一出，釣出大批苦主也遇到類似情形，對此，LINE官方回應目前已在進行相關修復作業，會陸續將顯示錯誤的內容恢復正常顯示，並提供儘速解決方案。
一名網友在Threads上發文，表示家裡有一個LINE群組專門放狗狗照片的相簿，沒想到今天點進去一看，發現相簿縮圖充斥許多陌生人的怪異照片，但點進去又是原先正常的狗狗照片，「我們全家都覺得超詭異超可怕…原本只是想重溫狗狗的照片（狗狗上個月離開了），結果現在嚇到眼淚都乾掉」，讓她忍不住將經歷分享到網路上求助：「想問有人有這樣的情況嗎？」
貼文一出，竟也出現不少用戶發生類似情形，嚇壞留言「我也有遇到，也是在LINE相簿！我嚇爛，因為我的照片是女生尿尿的地方，就不方便截圖放上來，不知道為什麼會這樣」、「我們的旅遊相簿也這樣！大家都不是二手機，但每個人開都有黑白照，而且看到的都不同張」、「我的是重複好幾張一樣的穿插在相簿裡⋯超詭異」、「我的也是！超詭異嚇死了，起雞皮疙瘩。跟男友的合照裡，出現一張很像監視器畫面的影像，LINE更新或是關掉重開還是一樣」。
還有人透露，「全球發生這個bug的樣子，日本也有一大堆人遇到。」這也引起網友們擔憂，「真的超不安全的…不知道自己照片是不是也會跑到別人手機裡」、「我覺得可怕的不是照片欸！怕是手機被竊取資料，或手機被監視之類的」、「希望有人可以趕快解答…不然我現在不敢打開相簿」。
對此，《NOWnews今日新聞》記者已詢問LINE官方，對方回應「關於2024年11月28日開始，部分用戶出現的LINE相簿顯示異常問題，我們正在積極修復中，造成您的不便，我們深表歉意。」部分用戶的LINE相簿縮圖內顯示其他用戶所儲存的照片等顯示問題，LINE目前正在進行相關修復作業，陸續將顯示錯誤的內容恢復正常顯示，同時官方也提供儘速解決方案。
🟡如何解決LINE相簿縮圖陌生照片
iOS裝置的操作步驟
1. 開啟保存該相簿的聊天室後，點選畫面右上方的「選單圖示」
2. 依序點選 「設定」＞「刪除資料」
3. 刪除「相簿的快取資料」
Android裝置的操作步驟
1. 點選行動裝置的「設定」
2. 依序點選「應用程式」＞「LINE」＞「清除快取」或「清除暫存記憶」
3. 點選「清除快取資料」
※顯示項目可能依行動裝置而不同。
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貼文一出，竟也出現不少用戶發生類似情形，嚇壞留言「我也有遇到，也是在LINE相簿！我嚇爛，因為我的照片是女生尿尿的地方，就不方便截圖放上來，不知道為什麼會這樣」、「我們的旅遊相簿也這樣！大家都不是二手機，但每個人開都有黑白照，而且看到的都不同張」、「我的是重複好幾張一樣的穿插在相簿裡⋯超詭異」、「我的也是！超詭異嚇死了，起雞皮疙瘩。跟男友的合照裡，出現一張很像監視器畫面的影像，LINE更新或是關掉重開還是一樣」。
還有人透露，「全球發生這個bug的樣子，日本也有一大堆人遇到。」這也引起網友們擔憂，「真的超不安全的…不知道自己照片是不是也會跑到別人手機裡」、「我覺得可怕的不是照片欸！怕是手機被竊取資料，或手機被監視之類的」、「希望有人可以趕快解答…不然我現在不敢打開相簿」。
對此，《NOWnews今日新聞》記者已詢問LINE官方，對方回應「關於2024年11月28日開始，部分用戶出現的LINE相簿顯示異常問題，我們正在積極修復中，造成您的不便，我們深表歉意。」部分用戶的LINE相簿縮圖內顯示其他用戶所儲存的照片等顯示問題，LINE目前正在進行相關修復作業，陸續將顯示錯誤的內容恢復正常顯示，同時官方也提供儘速解決方案。
🟡如何解決LINE相簿縮圖陌生照片
iOS裝置的操作步驟
1. 開啟保存該相簿的聊天室後，點選畫面右上方的「選單圖示」
2. 依序點選 「設定」＞「刪除資料」
3. 刪除「相簿的快取資料」
Android裝置的操作步驟
1. 點選行動裝置的「設定」
2. 依序點選「應用程式」＞「LINE」＞「清除快取」或「清除暫存記憶」
3. 點選「清除快取資料」
※顯示項目可能依行動裝置而不同。