隨著零售行銷數位化的深化，數據應用帶來無限可能的同時，也引發了對個人隱私與資訊安全的高度關注。在 2024 年 11 月 28 日於台北 W Hotel 舉行的「2024 RMN ASIA 高峰會」上，禾多移動（AviviD.ai）以資安為主軸，攜手多位產業領袖，深入探討利用 AI 驅動零售行銷的同時，如何實現安全的數據應用，並為零售媒體網路（RMN）架構提供可靠的保護屏障。
禾多移動（AviviD.ai）執行長林志堯表示：「數據安全已經不是一個選項，而是零售行銷生態的必要基礎。禾多移動（AviviD.ai）讓品牌能夠在確保數據隱私的同時，再通過 Likr RMN 技術，實現更精準的行銷策略。」
資安挑戰下的行銷新解方
在高峰會上，專家一致指出，數據安全將成為品牌在未來行銷中脫穎而出的關鍵要素。禾多移動（AviviD.ai）Likr RMN 平台的創新設計，提供了一個兼顧隱私與數據應用的解決方案：
⦁ 跨品牌數據共享的安全協作
Likr RMN 平台採用嚴格的數據加密與權限管理技術，讓多品牌之間的數據合作在確保隱私的基礎上高效運行，為行銷生態帶來前所未有的合作模式。
⦁ 全通路數據整合的安全性保障
平台不僅串聯線上線下數據，還透過 ISO 資安認證的技術架構，確保每筆數據的傳輸與儲存都符合最高安全標準。（禾多移動已於 2024 導入 ISO 27001 與 ISO 27701 認證）
AI驅動全通路精準行銷，為零售業開啟營收增長
在數位轉型與數據驅動的時代，數據安全已成為企業營收增長的基石。「2024 RMN ASIA」論壇匯聚行業頂尖專家，共同探討如何結合零售媒體網絡（RMN）、AI演算法與數據變現技術，推動行銷創新。
其中，NVIDIA 黃威仁博士以「NVIDIA 新一代 AI 技術．解鎖零售媒體的創新與效能」為主題，深入解析 NVIDIA AI 技術包括 NVIDIA Merlin, RAPIDS, NIMs等，如何已經被廣泛地運用到全球的零售廣告業，不但大幅提升了提升行銷成效，也驅動零售媒體的新變革。他指出，AI 不僅能強化數據分析的深度與精準度，更能優化廣告投放的效能，為品牌帶來前所未有的行銷優勢。
此外，透過新的AI 技術如生成式 AI 及大語言模型LLM 等技術，品牌能夠因應各地市場的合適的時間與場景，在最短時間以最具成本的效益產出客製化的行銷場景與資訊，貼近當地消費者的需求及文化來進行互動，提升購買轉化率。這不僅助力企業實現營收增長，更強化了品牌與消費者之間的連結。新一代的AI 技術正引領零售業步入精準行銷、大數據分析、高效算力的全通路行銷新時代。
資訊安全的實踐與未來
此次高峰會更是邀請了資安領域的兩大巨頭 Oracle 與 Palo Alto Networks，從技術與實戰經驗出發，分享資安如何成為行銷生態的核心支柱。
⦁ Oracle 美商甲骨文有限公司：數據管理與隱私保護雙贏
Oracle 台灣分公司 技術總監 莊復貴 在演講中指出：「數據的價值在於應用，但前提是安全性得到保障。通過 Oracle 的技術，我們可以幫助企業實現數據分析與隱私保護的平衡，建立值得信賴的數據管理模式。」
⦁ Palo Alto Networks：零售行銷資安的未來趨勢
雲端資安架構師 張仁江 分享了最新的資安威脅趨勢，並展示了如何透過 AI 驅動的雲端安全技術，為零售品牌提供全方位的數據保護，確保行銷生態的穩定與可信性。
展望未來：數據安全驅動行銷新生態
2024 RMN ASIA 高峰會的成功舉辦，為零售行銷生態中的資安挑戰提供了解決之道，也為品牌如何在數據應用中保持信任樹立了新標準。禾多移動（AviviD.ai）表示，未來將持續提升行銷數據的安全防護能力，打造更穩固的數據生態，助力品牌在數據驅動的零售新時代中佔得先機。
欲知更多詳情，請上「禾多移動 AviviD.ai」官方網站查詢
本次活動支持：Oracle、邁達特數位股份有限公司、Palo Alto Networks、威實康科技股份有限公司、全家便利商店、NVIDIA、全聯全電商、精誠資訊、Uber Advertising、凱絡媒體、騰雲科技集團、AMT亞太行銷數位轉型聯盟協會
我是廣告 請繼續往下閱讀
資安挑戰下的行銷新解方
在高峰會上，專家一致指出，數據安全將成為品牌在未來行銷中脫穎而出的關鍵要素。禾多移動（AviviD.ai）Likr RMN 平台的創新設計，提供了一個兼顧隱私與數據應用的解決方案：
⦁ 跨品牌數據共享的安全協作
Likr RMN 平台採用嚴格的數據加密與權限管理技術，讓多品牌之間的數據合作在確保隱私的基礎上高效運行，為行銷生態帶來前所未有的合作模式。
⦁ 全通路數據整合的安全性保障
平台不僅串聯線上線下數據，還透過 ISO 資安認證的技術架構，確保每筆數據的傳輸與儲存都符合最高安全標準。（禾多移動已於 2024 導入 ISO 27001 與 ISO 27701 認證）
AI驅動全通路精準行銷，為零售業開啟營收增長
在數位轉型與數據驅動的時代，數據安全已成為企業營收增長的基石。「2024 RMN ASIA」論壇匯聚行業頂尖專家，共同探討如何結合零售媒體網絡（RMN）、AI演算法與數據變現技術，推動行銷創新。
其中，NVIDIA 黃威仁博士以「NVIDIA 新一代 AI 技術．解鎖零售媒體的創新與效能」為主題，深入解析 NVIDIA AI 技術包括 NVIDIA Merlin, RAPIDS, NIMs等，如何已經被廣泛地運用到全球的零售廣告業，不但大幅提升了提升行銷成效，也驅動零售媒體的新變革。他指出，AI 不僅能強化數據分析的深度與精準度，更能優化廣告投放的效能，為品牌帶來前所未有的行銷優勢。
此外，透過新的AI 技術如生成式 AI 及大語言模型LLM 等技術，品牌能夠因應各地市場的合適的時間與場景，在最短時間以最具成本的效益產出客製化的行銷場景與資訊，貼近當地消費者的需求及文化來進行互動，提升購買轉化率。這不僅助力企業實現營收增長，更強化了品牌與消費者之間的連結。新一代的AI 技術正引領零售業步入精準行銷、大數據分析、高效算力的全通路行銷新時代。
資訊安全的實踐與未來
此次高峰會更是邀請了資安領域的兩大巨頭 Oracle 與 Palo Alto Networks，從技術與實戰經驗出發，分享資安如何成為行銷生態的核心支柱。
⦁ Oracle 美商甲骨文有限公司：數據管理與隱私保護雙贏
Oracle 台灣分公司 技術總監 莊復貴 在演講中指出：「數據的價值在於應用，但前提是安全性得到保障。通過 Oracle 的技術，我們可以幫助企業實現數據分析與隱私保護的平衡，建立值得信賴的數據管理模式。」
⦁ Palo Alto Networks：零售行銷資安的未來趨勢
雲端資安架構師 張仁江 分享了最新的資安威脅趨勢，並展示了如何透過 AI 驅動的雲端安全技術，為零售品牌提供全方位的數據保護，確保行銷生態的穩定與可信性。
展望未來：數據安全驅動行銷新生態
2024 RMN ASIA 高峰會的成功舉辦，為零售行銷生態中的資安挑戰提供了解決之道，也為品牌如何在數據應用中保持信任樹立了新標準。禾多移動（AviviD.ai）表示，未來將持續提升行銷數據的安全防護能力，打造更穩固的數據生態，助力品牌在數據驅動的零售新時代中佔得先機。
欲知更多詳情，請上「禾多移動 AviviD.ai」官方網站查詢
本次活動支持：Oracle、邁達特數位股份有限公司、Palo Alto Networks、威實康科技股份有限公司、全家便利商店、NVIDIA、全聯全電商、精誠資訊、Uber Advertising、凱絡媒體、騰雲科技集團、AMT亞太行銷數位轉型聯盟協會