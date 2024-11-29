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▲「2023台灣設計展」由經濟部產業發展署與新北市政府共同主辦，17天展期成功創造話題，並吸引超過658萬人次參觀，創歷年設計展新高。（圖／新北市政府文化局提供）

新北市政府以2023台灣設計展、九份紅燈籠節、探旅新北定向越野系列賽，拿下第11屆台灣卓越活動獎「公共服務活動」三項大獎項，其中「2023台灣設計展」獲評審團一致高度肯定，特頒「年度大賞」獎。由台灣活動發展協會舉辦的「台灣活動卓越獎」，旨在提振國內各項類型活動整體品質，匯聚年度指標活動，表揚創新價值典範。新北市政府今年以九份紅燈籠祭、探旅新北定向越野系列賽分別拿下公共服務活動類之佳作、銀質獎，「2023台灣設計展」更獲得本屆「年度大賞」。「2023台灣設計展」由經濟部產業發展署與新北市政府共同主辦，17天展期成功創造話題，並吸引超過658萬人次參觀，創歷年設計展新高。展場及活動橫跨新北各區，將設計思維結合新北市多元迷人的山海風景與產業人文，展現群力共築的設計精神。「2023台灣設計展」除了展出城市自然人文、產業生活、城市治理等不同面向，更優化主展區人行空間及觀展動線。此外，亦將設計導入藝文場館，鶯歌陶瓷博物館入口服務空間之改造，成為全臺博物館文化商店之示範據點。「台灣活動卓越獎」評審團表示，「2023台灣設計展」在新北，延續承載著梳理城市治理、推動環境與生活升級的願景，透過設計思維串聯新北市的獨特資源，打造出一個兼具地方魅力與國際視野的文化盛事，展現出令人印象深刻的城市策展效能，充分驗證了設計力量對於改善環境、產業與生活的使命，成功將地方特色與設計思維相結合。本次特頒「台灣活動卓越獎」最高榮譽的年度大賞，象徵著評審團對台灣設計力與創意的高度認可，更是肯定台灣設計展為未來的城市策展與文化發展的活動舉辦，樹立了新標杆，再次彰顯設計對社會的正面影響力。新北市政府文化局表示，「2023台灣設計展」在新北，對於城市而言，不單純是一次性的展會，更是將設計導入城市治理的倡議，而新北市府於今年成立的「新北市設計中心」，即是希望擴大設計於地方應用面向、提升城市整體形象，讓設計思維成為新北市城市治理的重要內涵。