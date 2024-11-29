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▲丹佛金塊中鋒Nikola Jokic正在創造歷史和改變籃球。（圖／美聯社／達志影像）

NBA有兩個「胖子」超級球星，大胖子金塊中鋒Nikola Jokic，小胖子是獨行俠後衛Luka Doncic，兩個胖子都超有統治力。今天主角是大胖，大胖正在打出史詩級統治力，超越所有偉大紀錄和傳奇。Nikola Jokic今年場均29.7分+13.1籃板+10.6助攻，投籃命中率5成68，三分命中率5成34，得分、助攻、三分命中率都是生涯最高，上場時間37.4分鐘、火鍋、抄截、進攻籃板、罰球、每場出手19.5次也都創造生涯最佳紀錄。任何傑出表現都可以，但每場出賽37.4分鐘，超長工時和體能+球權負擔，危機隨時都在。儘管大胖才29歲非常年輕，也經得起操，大胖資質聰穎過人，懂得自我調整體能和在場上休息，希望他沒有問題。對金塊來說，真正重要戰場在季後賽，例行賽一旦透支或造成傷停，沒有大胖的金塊就只是一支樂透球隊。NBA歷史上有兩個賽季場均大三元先生，60年前Oscar Robertson曾經做到，Russell Westbrook也曾連續3年、生涯共4次完成賽季場均大三元。但不管是Oscar Robertson還是Russell Westbrook，這兩人都是後衛，跟打中鋒Nikola Jokic做到的數據和產出、負擔、比賽影響力比起來，Nikola Jokic根本就是大三元領域裡的「超人」。▲Nikola Jokic以中鋒位置做到的數據和產出、負擔、比賽影響力比起來，Nikola Jokic根本就是大三元領域裡的「超人」。（圖／美聯社／達志影像）大胖子打中鋒，七呎身高，三分命中率5成34，目前聯盟最準三分射手。籃板球13.1聯盟第一，助攻10.6次第二，得分29.7第三，得分籃板助攻三項數據都在聯盟前三，今年球季唯一。大胖場均出賽37.4分排第二，聯盟出賽時間最多太陽前鋒Kevin Durant每場37.5分鐘。小胖子場均出賽36.6分排第三。金塊最近七戰3勝4敗，大胖出賽時間超長，這是金塊教練Mike Malone必須要警覺的細節。我們都知道大胖很厲害，但沒想到他這麼厲害。他扛好中鋒所有工作，籃板+防守+策應+傳球，組織團隊帶動比賽節奏，為隊友創造空檔，他做得比控球後衛還要好上一倍，連外線射手和拉開空間工作，大胖都做得比專職射手+得分後衛更出色。照這樣打下去，賽季場均大三元，還可能是場均30分賽季大三元，年度MVP不頒給大胖子還真不行，你沒辦法跟球迷跟歷史跟籃球交代。我經歷過喬丹(Michael Jordan)世代，他是史上最好球員，我見證詹姆斯(LeBron James)世代，他是史上最偉大球員，現在又看見比歐尼爾(Shaq O’Neal)、歐拉朱萬(Hakeen Olajuwon)更有統治力和比賽影響力中鋒，大胖子在籃球史上絕無僅有。感恩節沒有NBA比賽，偶然翻到Nikola Jokic正在創造歷史和改變籃球，真被他嚇到。大胖子更精更細更有主宰力，他還在進化，小胖子也不差，但他還可進化更出色，獨行俠才有奪冠機會。