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全球頂級音響品牌BOSE，將於12月7日以全新風貌在新光三越A8 7F震撼登場。門市特別進行全面升級改裝，打造質感簡約的陳列空間，讓消費者能在舒適的環境中，親身感受BOSE的沉穩音質。開幕當天特別邀請新生代鐵肺女聲Miusa擔任一日店長，當日將與消費者近距離互動外，還有獻唱歌曲環節，讓民眾在體驗BOSE頂級音響的同時，也能享受Live演出的感動。為慶祝門市重新開幕，當天BOSE A8門市也將推出限量優惠，包括Micro耳機買一送一、Soundbar 900特價21,900元，以及Soundbar 900搭配Bass Module 700優惠組合，不僅從69,800元大降至49,000元，更加贈最新款Sony PS5 Slim光碟版主機。另外，韓國天團BLACKPINK成員Lisa，所配戴的同款Open Earbuds Ultra全系列耳機，一同加入限時下殺8折，並限量加贈原廠保護套。BOSE特別說明，這款開放式耳機不僅擁有極佳的音質表現，獨特的設計更能讓使用者在享受音樂的同時，也能清楚感知周遭環境的聲音，完美平衡安全性與使用體驗，特別適合運動、通勤或是戶外活動時使用。為回饋支持者，BOSE A8門市加碼推出多重滿額禮遇：單筆消費滿10,000元即可獲贈BOSE客製折疊傘、滿80,000元贈送QC消噪耳機，滿100,000元更可獲得Soundlink Max音箱。此外，當天到場的消費者只要完成指定活動，即可獲得BOSE客製馬克杯。活動當天，將由主持人小優訪問一日店長Miusa，除了將分享自己對音樂的熱情與對BOSE產品的使用心得外，特別規劃互動遊戲環節，讓粉絲們有機會與偶像互動還能拿好禮，現場也將安排專業人員為消費者介紹各式商品，協助選購最適合的音響設備，邀請有興趣的朋友當日玩得盡興也買得盡興。