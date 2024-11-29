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為了能有更充裕的運能，帶給旅客舒適搭乘體驗，台灣高鐵今（29）日表示，新世代列車預計2026年起陸續抵達，將在2027年投入營運。另今年初左營基地的第二檢修廠興建工程已順利展開，這次再針對廠內列車調度與連結主線所需的「軌道暨核心機電系統工程」完成簽約，由三菱重工負責相關工程施作，預計12月起開始動工。台灣高鐵與日商三菱重工舉辦「高鐵左營基地第二檢修廠—軌道暨核心機電系統工程」簽約典禮。台灣高鐵表示，今年初左營基地「第二檢修廠」興建工程已順利展開，將由三菱重工將負責軌道、電車線、號誌、電力、通信與道旁機電系統等核心機電系統工程的施作，預計12月開始動工。台灣高鐵表示，新世代列車預計2026年起陸續抵台、2027年投入營運，將以更加充裕的運能，帶給旅客更好、更舒適的搭乘體驗。同時配合新車導入的「第二檢修廠」興建工程，在未來的工期中，各項介面協調順暢，如期、如質完工，早日通過履勘，提升台灣高鐵車輛檢修能量。台灣高鐵表示，左營基地「第二車輛檢修廠」配置6股檢修軌，建置完成後除可增加列車駐車空間外，並可執行未來台灣高鐵全車隊列車所需之日檢、月檢與車輛清洗作業。