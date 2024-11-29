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星宇航空於今年10月25日上市，掀起一波抽籤熱潮，儘管中籤率僅約2.3%，但為期3天的申購日，仍聚集超過172萬人參加，創下台股歷史新高紀錄。緊接在後公開申購股票的還有11月29日上市的台灣虎航，以及12月5日上市的LINE Pay，雖然參與申購的人數遠不如星宇航空，但以LINE Pay為例，每筆申購金額高達50.8萬元，卻仍有15萬人瘋搶拼賺8萬價差，抽籤凍資774億也破今年紀錄。每每有一般大眾熟知的公司要上市上櫃或增資，就會掀起一波抽籤熱，像是今年的星宇與虎航接連上市，以及4年前上櫃的「亞洲藏壽司」，當時也吸引超過50萬人登記申購。參與股票抽錢賺價差成為部分投資人每月給自己加薪的管道。然而，每檔股票都適合抽籤嗎？股票抽籤會如此受歡迎的主要原因是它具有「低成本、高報酬」的特性，通常申購價格（承銷價）會低於市價，若幸運抽中的話，待股票撥入帳戶後，就能賣出賺取其中的價差。然而，股票抽籤並非穩賺不賠，若承銷價與目前股票的價差或成交量太小，即使抽中能賺取的獲利也不多，若碰上股價跌破承銷價的情況，則要面臨倒虧的風險。從申購日到撥券日有大約8至10天的時間差，這段期間股價都還是會持續的變化，過程中股價可能會下跌，價差可能會縮小，市價恐有跌破承銷價的疑慮，等於一抽中就被套牢。不過價差要到多少才能抽籤，仍視個人投資心態而定，比較保守的投資人會希望達到價差20%以上才會抽。回顧過往經驗，部分申購的股票有可能會在一段時間後低於撥券日當天的價格，故建議幸運中籤的投資人在撥券當日若有獲利，可盡快脫手獲利了結，避免抱股留倉，因為無法確認這檔股票是否具有長期投資的價值。以2020年新股申購火紅的亞洲藏壽司掛牌為例，當時承銷價為每股55元，市場原本看好只要中籤就可大賺27萬元，掛牌首日獲利比預期大幅縮水，一張僅賺約5.7萬元，且價差一天比一天減少，令當時的投資人大失所望。另外，掛牌前的參考價通常較高，合理價格可參考競拍均價。繼虎航與LINE Pay之後，近期投資人可參與申購的股票包括軍工概念股jpp-KY、網通設備股達運光電、營建股安倉、CCL廠合正、國內最大藝文展演主辦業者寬宏藝術，以及自動化設備廠易發。