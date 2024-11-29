耶誕佳節腳步近，兼具創意與口碑的nininono電商品牌，即日起至12月25日在台中新光三越1樓，舉行「玩誕惹嘉年華」快閃店活動，由shine擔任周未一日店長，吸引不少粉絲大排長龍，搶著享受不一樣的購物體驗。
作為由自媒體轉型品牌經營的典範，nininono此次以禮物裝潢呈現聖誕氣氛，快閃店矗立在新光三越聖誕樹旁，彷如一隻大型禮物超吸晴，此外還規劃四大亮點，透過多元互動內容與限定新品，邀請消費者一起沉浸於聖誕佳節的歡樂氛圍。
Nininono快閃店的四大亮點，一是許願襪活動，歡迎消費者將對未來一年的展望寫在許願卡上，掛在許願襪內，並有機會獲得nininono準備的專屬小禮物。二是滿額贈好禮，快閃期間，消費者於現場購物滿指定金額，即可獲得拍貼機服務，並參加大獎抽獎活動，獎品包括大板根溫泉飯店住宿券、飛利浦音響與AirPods 4。
三是一番賞挑戰運氣，用500元或200元參加一番賞，將有機會抽中派對禮盒、ni美麥、麻將等驚喜好禮，為節慶增添趣味。四是有飲嘉年華攤位，12月11日至12月17日，特別設置有飲限定攤位，與快閃店同步為消費者提供更多特色產品與服務。
nininono持續透過產品與公益行動傳遞快樂與溫暖，無論是專為派對設計的「唱玩派對禮盒」、充滿聖誕儀式感的「聖誕厚餡禮盒」、兼具實用與質感的「萬用多頁式長夾（聖誕新色）」。今年更深入攜手公益團體瑪利亞基金會合作推出的「nininono X MerryYoung快樂襪聯名組」，邀請瑪利亞青年以獨特的視角探索台中，走訪臺中國家歌劇院與自然科學博物館等地標，並將這些旅程中的感動轉化為創作，打造出專屬於他們的故事。
品牌創辦人Shine以實際行動鼓勵青年突破局限，勇敢跨出世界，並將這份感動凝聚在每一雙聯名襪中。每雙襪子背後都是瑪利亞青年的生命故事，傳遞著勇氣與希望，也承載著nininono對社會的善意與承諾。nininono期待與更多人攜手，穿上好襪，做好事，為心智障礙者創造更多支持與未來，讓快樂與溫暖成為節慶中最美好的回響。官網連結：https://lihi.cc/IEv6A
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Nininono快閃店的四大亮點，一是許願襪活動，歡迎消費者將對未來一年的展望寫在許願卡上，掛在許願襪內，並有機會獲得nininono準備的專屬小禮物。二是滿額贈好禮，快閃期間，消費者於現場購物滿指定金額，即可獲得拍貼機服務，並參加大獎抽獎活動，獎品包括大板根溫泉飯店住宿券、飛利浦音響與AirPods 4。
三是一番賞挑戰運氣，用500元或200元參加一番賞，將有機會抽中派對禮盒、ni美麥、麻將等驚喜好禮，為節慶增添趣味。四是有飲嘉年華攤位，12月11日至12月17日，特別設置有飲限定攤位，與快閃店同步為消費者提供更多特色產品與服務。
nininono持續透過產品與公益行動傳遞快樂與溫暖，無論是專為派對設計的「唱玩派對禮盒」、充滿聖誕儀式感的「聖誕厚餡禮盒」、兼具實用與質感的「萬用多頁式長夾（聖誕新色）」。今年更深入攜手公益團體瑪利亞基金會合作推出的「nininono X MerryYoung快樂襪聯名組」，邀請瑪利亞青年以獨特的視角探索台中，走訪臺中國家歌劇院與自然科學博物館等地標，並將這些旅程中的感動轉化為創作，打造出專屬於他們的故事。
品牌創辦人Shine以實際行動鼓勵青年突破局限，勇敢跨出世界，並將這份感動凝聚在每一雙聯名襪中。每雙襪子背後都是瑪利亞青年的生命故事，傳遞著勇氣與希望，也承載著nininono對社會的善意與承諾。nininono期待與更多人攜手，穿上好襪，做好事，為心智障礙者創造更多支持與未來，讓快樂與溫暖成為節慶中最美好的回響。官網連結：https://lihi.cc/IEv6A