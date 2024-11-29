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新光金控今（29）日舉行線上法人說明會，由於今（2024）年前10月每股稅後已賺1.25元，法人也關切明年是否有機會配發現金股利？新光金控財務長暨發言人林宜靜表示，雖然帳上具備配息量能，金融市場變化仍大，子公司特別是壽險公司投資收益也會受到影響，目前很難給明確方向，尤其合併進程還在進行中，但會考量股東期待、公司資本水準、子公司盈餘上繳狀況，只是仍要等年底結算後，向董事會提案才能確定。新光金今年前3季合併稅後淨利197.3億元，合併綜合淨利239.5億元。總資產達5.1兆元；合併股東權益較前一季底提升6.4%至2875.4億元，每股淨值為16.10元，其中子公司新光人壽受惠於股票資本利得挹注獲利表現，前3季合併稅後淨利較去年同期增加245.4%，115.3億元，新光銀行在淨手續費收入及淨利息收入維持成長動能，前3季淨收益達160.6億元，年增6.1%；合併稅後淨利較去年同期提升5.5%。至55億元。至於股東可否期待明年拿到現金股利？林宜靜表示，今年前3季每股稅後賺124元，前10月每股稅後賺1.25元，可看出目前子公司各方面業務朝正向發展，營運也維持穩定，「有具備配息量能」。只是，林宜靜也提到，金融市場變化仍大，子公司特別是壽險公司投資收益也會受影響，年底前要發放多少仍有諸多因素考量，包括合併時程，也會影響股利何時發放。不過，她說，股利政策也會考量股東期待、資本水準、子公司盈餘上線，只是目前很難給明確方向，合併進程還在繼續當中，何時是合併基準日還未確定，很難說明股利方向，只能說今年獲利大幅提升，帳上來看具備配息量能，要等年底結算後，向董事會提案才能確定。對於明年有無增資計畫？林宜靜表示，業務與財務都有提升，今年上半年人壽接受金控70億現增及人壽發行55億次順位債，也挹注138億元人壽增資，又發行20億元次順位債等，未實現損失改善，自有資本較前有充足提升，未來將再進行8億元次順位債年底前完成，對於整個資本年底達標展望「樂觀」。