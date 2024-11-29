冬天氣息越來越濃厚，許多人都將厚重的衣物從衣櫃裡挖出來穿，隨著準備換季，知名平價服飾品牌像是UNIQLO、GU等也都在感謝祭大特價中！然而近日卻有網友發現，不只平價服飾品牌促銷冬衣，連全家便利商店也推出超狂的優惠，「發熱衣3款買一送一」，甚至還有滿額贈送廚房紙巾的活動，吸引不少人趁機入手一波冬衣，實在超級划算。
有網友在臉書社團「7-11/全家超商新品分享區」以及「四大超商好物交流會」貼文表示「冬天快到了，全家推出發熱衣買一送一，單件換算下來只要350元，而且買699元一組的話還有送廚房紙巾欸，立刻幫全家人都帶上一件，四件發熱衣還有送六包廚房紙巾....超划算的！」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「哇！比UNIQLO還要便宜欸，UNIQLO單件就要590元了」、「天阿！最近剛好要買發熱衣騎車要穿，太棒了馬上去買」、「我也入手了！總共買兩組1398還有送6包廚房紙巾，好開心好划算啊」、「發熱衣買一送一好讚，本來要去UNIQLO買，改去全家撿便宜」！
全家發熱衣買一送一限定3天！滿額送廚房紙巾超佛
而《NOWnews》記者也實際到全家門市查看該活動是否還有庫存，結果真的有，架上一共有三種不同的發熱衣可以選擇，全面買一送一，款式包括「FamiCollection石墨烯發熱衣」、「無重力發熱衣」、「極暖絨發熱衣」三種，且還有分男生、女生，不只是單一尺寸！
除了發熱衣買一送一之外，記者還發現另外優惠活動可以搭配，即從今（29）日至12月1日三天，指定商品單筆消費滿額688元，還送廚房紙巾100抽3包！記者直接入手一共699元發熱衣買一送一1組、649元發熱衣買一送一2組搭配指定商品湊滿額，一共拿到6件發熱衣加上9包100抽的廚房紙巾，真的非常划算！
全家冬天商品超殺優惠！發熱衣、暖暖包優惠、限時搶購一覽
全家這次不只有發熱衣在冬天來臨時促銷，包括抗寒流的「暖暖包」系列也是有加10元多一件！中央氣象署今天也表示，未來三個月的冬天，將可能有3至5波冷氣團來襲，趁現在完全可以直接先買起來預備囉！
🟡全家冬天商品超殺優惠資訊一覽
📍活動日期：即日起至12月1日（售完為止）
📍購買地點：全家便利商店實體門市
📍FamiCollection石墨烯發熱衣（699元）男女款買一送一
📍極暖絨發熱衣（649元）男女款買一送一
📍無重力發熱衣（439元）男女款買一送一
📍熊麻吉手握式24hr暖暖包加10元多一件
📍小白兔貼式暖暖包加10元多一件
📍小白兔暖暖包24hr加10元多一件
溫馨提醒：指定商品滿688元贈送廚房紙巾的活動也是到12月1日截止，如果像是購買極暖絨發熱衣（649元）買一送一的民眾，記得湊滿688元就可以多獲得3包100抽的廚房紙巾哦！
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全家發熱衣買一送一限定3天！滿額送廚房紙巾超佛
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全家這次不只有發熱衣在冬天來臨時促銷，包括抗寒流的「暖暖包」系列也是有加10元多一件！中央氣象署今天也表示，未來三個月的冬天，將可能有3至5波冷氣團來襲，趁現在完全可以直接先買起來預備囉！
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📍購買地點：全家便利商店實體門市
📍FamiCollection石墨烯發熱衣（699元）男女款買一送一
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📍無重力發熱衣（439元）男女款買一送一
📍熊麻吉手握式24hr暖暖包加10元多一件
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溫馨提醒：指定商品滿688元贈送廚房紙巾的活動也是到12月1日截止，如果像是購買極暖絨發熱衣（649元）買一送一的民眾，記得湊滿688元就可以多獲得3包100抽的廚房紙巾哦！