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▲網友最近發現全家推出冬天神物「發熱衣」特價買一送一，而且還有分男女尺寸，相當划算。（圖/全家提供）

▲記者實際入手三組全家發熱衣買一送一，再搭配688滿額送廚房紙巾的活動，一共六件+9包廚房紙巾，直接大豐收！（圖/記者黃韻文攝）

▲全家備戰寒流來襲，FamiCollection石墨烯發熱衣（699元）男女款買一送一，還可以挑選尺寸超級划算，騎車族根本必備。（圖/全家提供）

▲全家最近力推冬天商品，暖暖包系列任選三種加10元多1件！（圖/全家便利商店提供）

▲全家本週末加碼指定商品滿額688元，直接贈送3包100抽的廚房紙巾，超級划算！（圖/全家提供）

冬天氣息越來越濃厚，許多人都將厚重的衣物從衣櫃裡挖出來穿，隨著準備換季，知名平價服飾品牌像是UNIQLO、GU等也都在感謝祭大特價中！然而近日卻有網友發現，不只平價服飾品牌促銷冬衣，連全家便利商店也推出超狂的優惠，「發熱衣3款買一送一」，甚至還有滿額贈送廚房紙巾的活動，吸引不少人趁機入手一波冬衣，實在超級划算。有網友在臉書社團「7-11/全家超商新品分享區」以及「四大超商好物交流會」貼文表示「冬天快到了，貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「發熱衣買一送一好讚，本來要去UNIQLO買，改去全家撿便宜」！而《NOWnews》記者也實際到全家門市查看該活動是否還有庫存，結果真的有，除了發熱衣買一送一之外，記者還發現另外優惠活動可以搭配，全家這次不只有發熱衣在冬天來臨時促銷，包括抗寒流的「暖暖包」系列也是有加10元多一件！📍FamiCollection石墨烯發熱衣（699元）男女款買一送一📍極暖絨發熱衣（649元）男女款買一送一📍無重力發熱衣（439元）男女款買一送一📍熊麻吉手握式24hr暖暖包加10元多一件📍小白兔貼式暖暖包加10元多一件📍小白兔暖暖包24hr加10元多一件