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▲中國大陸球王馬龍和我國陳思羽搭檔雙打。（圖／記者陳云茹攝）

▲中國奧運桌金牌選手馬龍參訪文化大學，進行交流友誼賽，秀奧運金牌球技。（圖／記者呂炯昌攝，2024.11.29）

▲中國奧運桌金牌選手馬龍參訪文化大學，進行交流友誼賽，與前清大校長邱勇搭配，秀奧運金牌球技。（圖／記者呂炯昌攝，2024.11.29）

馬英九基金會邀請中國大陸青年來台交流，其中最所注目莫過於擁有奧運桌球6面金牌的選手馬龍。在前總統馬英九的陪同下，馬龍今（29）日前往文化大學與蔣澎龍、陳思羽切磋球技，馬龍更秀了背後發球的球技，展現奧運6金身手。在馬英九基金會主任蕭旭岑、馬英九陪同下，馬龍與陸生團下午前往文化大學參訪，活動在下午4點半開始，但是體育館會場在2點多已經大排長龍，等待馬龍到來。活動一開始，先由文化大學國術學系學生、大陸交流生表演武術表演，壓軸項目當然是桌球秀精湛球技，先是與馬英九開球。之後再與世界名曾經第3的蔣澎龍、陳思羽、訪團領隊前清大校長邱勇輪流分組進行雙打對決。應觀眾要求，馬龍還秀了招牌的「花式背後發球」必殺球技，最後與蔣澎龍進行「雙龍對決」，彷彿奧運比賽會場，現場觀眾讚歎聲連連。離行前，馬龍也與文化大學桌球隊合影，並與學生合照、簽名，展現親民的一面。