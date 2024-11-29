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▲賈永婕日前開直播逐字回應爆料人指控，態度冷靜、堅毅，情商相當高，期間一度哽咽掉淚。（圖／賈永婕的跑人生臉書）

▲陳沂希望賈永婕在101董事長任內一切平安。（圖／賈永婕的跑跳人生臉書）

▲賈永婕感謝陳沂公開挺自己。（圖／陳沂臉書）

台北101董事長賈永婕上任將滿3個月，不過她上位至今頻頻被爆出爭議，如自掏腰包辦的雙十煙火成果遭酸，老公王兆杰的公司贊助公益點燈也遭質疑，近日又被控訴不當開除員工、疫情捐款有目的等，連前董座宋文琪都發文痛罵她「膚淺與虛榮」。對此，網紅陳沂真心不解地問：「賈永婕到底做錯了什麼？」引來賈永婕本人回覆，希望陳沂保護自己。陳沂昨（28）日在臉書表示，不懂賈永婕就任到今天究竟做錯哪一件事，「101點燈幫Team Taiwan加油，只因為贊助企業裡面有她老公的公司，就被說公器私用，說真的，企業捐錢，高興打什麼不就是金主自由嗎？想要（打）『永婕同心』有什麼問題？」細究賈永婕挨轟的原因，陳沂歸咎於她太過高調，「101董事長這個半公職的角色跟藝人不一樣，演藝圈爭議就是流量，背後沒有太多複雜的派系勾結，加上圈內智力水平偏低，想搞人心算計也很拙劣，根本不用怕，但政治不一樣。妳愈高調在別人眼中就愈刺眼。」陳沂直言，有時候在官場被弄掉，不是因為做錯了什麼，而偏偏是做對了什麼，「賈永婕是真心想做事的人，希望她平平安安。」並說如果自己是她，絕對不會想蹚這灘渾水，因為長得漂亮、家庭事業兩得意，完全是人生勝利組，「何苦滿腔熱血想改變這不可能改變的世界？」貼文發布不久，按讚數迅速破千，網友發表看法：「真心覺得在台北生活了那麽久，要不是賈董這樣一直宣傳101，我根本也不會想去人擠人，因為賈董這樣一直挺team台灣taiwan，我才會想去101挺永婕」、「陳沂說的真是重點！政治真的很黑暗」、「我也覺得她是個很真的人，會做事的人，善良的人」、「她做錯的就是疫情的時候捐物資，擋到一些X生的財路，X人就是這種時候會出來報仇！」賈永婕本人看完陳沂的貼文後，留言「要保護我喔」，並附上一顆愛心。