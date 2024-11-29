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旅遊注意！度假勝地馬爾地夫一向是遊客放鬆和小島旅遊的首選，但當地政府宣布，自12月1日起將調高旅客離境稅費用，最高約比原先貴了4倍。根據CNN與One Mile At A Time等媒體報導，馬爾地夫稅務局（Maldivian Inland Revenue Authority）預計12月1日起實施調升離境稅費用。報導提到離境稅收取標準，經濟艙乘客的離境稅由30美元（約新台幣976元）增加至50美元（約新台幣1,627元）；商務艙乘客由60美元（約新台幣1,952元）調升至120美元（約新台幣3,906元）；頭等艙乘客從90美元（約新台幣2,929元）暴增至240美元（約新台幣7,812元）。搭乘私人飛機的乘客離境稅更是暴漲四倍，從120美元（約新台幣3,906元）升到480美元（約新台幣1.5萬元）。馬爾地夫稅務局指出，收離境稅的目的是為了維護「維拉納國際機場（Velana International Airport）」。至於離境稅的收取對象，則是所有非馬爾地夫國籍的遊客，且不論是從何地飛來或飛往何處，離境稅的標準皆相同。不過，報導點出，旅客可能不會對離境稅增加有感，因為費用已涵蓋在機票內。