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▲位於中央公園站1號出口的聖誕主燈「森之樹」，每15分鐘將有泡泡雪花飄落；9大主題燈飾的「流光拱廊」，歡迎民眾親臨體驗高雄聖誕的浪漫巧思（圖／高市府提供）

▲去年首屆高雄聖誕生活節，人潮湧現中山五福路口的場景被網友譽為「媲美日本澀谷交叉口」。（圖／高市府提供）

高雄聖誕節系列活動浪漫起跑！首發以「漫步中軸．光之饗宴」聖誕燈飾主題揭開序幕，在中央公園設置高達26公尺聖誕主燈「森之樹」，還有結合公園環境的九大燈區以及點亮「城市中軸」的中山路燈飾，打造高雄專屬的浪漫聖誕盛宴。市長陳其邁表示來高雄過聖誕、跨年，保證最浪漫，絕對要來和親朋好友一起沉浸在高雄專屬的魔幻浪漫聖誕盛宴。延續去年首屆「高雄聖誕生活節」的好評迴響，今年度系列活動將從12月20日至平安夜前夕延長舉辦，四天澎湃音樂卡司與節慶主題市集，陪伴市民共度專屬高雄的浪漫聖誕週末。今年打造的聖誕燈飾裝置主題為「漫步中軸．光之饗宴」，串接高雄車站與中央公園，並在中央公園內打造主題燈區，包括中央公園主題燈區有9大主題燈飾，最受矚目的便是位在中央公園站1號出口的聖誕主燈「森之樹」，高26公尺，以及燈飾串聯成光串連接四射，與正前方長達近百公尺的「流光拱廊」相連，置身其中便能感受到無比的幸福與浪漫。其他主題燈飾包括入口的「聖誕禮頌」、「星海隧道」，兩側草坡區的「Sweet Memory」、「霓光星球」、「晶喜雪花」，湖面旁的「月光祝福」、以及「星願寄語」等作品，都呈現不同的聖誕節慶與溫暖氣氛。今年燈飾裝置活動即日起正式點燈，將延續至明年1月5日，時間為每天傍晚18時至晚間24時，讓浪漫幸福陪你直到跨年。「來高雄過聖誕、跨年，保證最浪漫！」陳其邁表示，26米主燈「森之樹」規模更勝去年，每15分鐘還會有泡泡雪花從聖誕樹高處飄落，配合現場燈光營造出南台灣獨有的聖誕氣息，中山路週邊道路與中央公園內還有麋鹿、大型禮物盒、聖誕老公公等，好玩又好拍，絕對要來和親朋好友一起沉浸在高雄專屬的魔幻浪漫聖誕盛宴。經發局指出，去年首屆高雄聖誕生活節，連續兩日精彩音樂表演卡司以及近200攤主題市集，吸引逾16萬民眾造訪，人潮湧現中山五福路口的場景被網友譽為「媲美日本澀谷交叉口」，也帶動中山路沿途商圈夜市湧入消費人潮。今年度聖誕生活節好評延續，響應聖誕燈飾延長展期，「聖誕生活節」音樂表演與市集活動將於12月20日至23日登場，將匯集旗艦級金曲歌后陣容接力演唱，以及巡演秒殺的超人氣樂團。此外，平安夜當日同一場地，將由高雄基督教福音聯盟舉辦音樂市集活動「百年好市聖誕傳愛」。從12月20日至24日，一連五天的精彩高雄聖誕主題活動，將是最精彩的南台灣冬日饗宴，更多活動細節將陸續公布，今年聖誕週末的完美行程就在高雄！