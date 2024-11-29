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▲大豆蠟燭可說是香氛蠟燭界的人氣明星，霧面燭杯附有金色杯蓋，不用時放著也好看。（圖／COCODOR提供）

▲如果有預算的話，送禮送融燭燈可說是目前最時尚又大方的選擇。此外，也可以搭配擁有不同顏色、香味選擇的瓶蠟或杯蠟 。（圖／COCODOR提供）

聖誕節、跨年派對好友相聚交換禮物，實用與美感兼具的商品成為人氣選擇。 韓國專業擴香品牌COCODOR不踩雷送禮攻略，三百元起至上千元的預算，都能買到男女皆宜 、實用與美感兼具的精選好物。聖誕節的代表色除了紅色和綠色之外，還有明亮光輝的金色。「燦金聖誕樹擴香瓶」的外盒設計以高雅的淺米、亮黃為主色，並以燙金特殊處理，搭配金色瓶蓋及木質聖誕樹擴香棒，讓收到禮物的人 立即感受滿滿祝福心意，共有2種香氣選擇，官網優惠價299元。COCODOR 全新推出香氛洗沐保養品牌 DAFUME，2024聖誕節特別精選「植萃香氛保養禮盒：香氛皂+護手霜」，有玫瑰印記、檸檬馬鞭草2款香氣選擇。想要花小錢買到具有澎派感的交換禮物，「聖誕假期擴香禮盒 」為您獻上絕對不出錯的香味組合，此外，禮盒裡附有各種裝飾素材，聖誕老人(紅色版)或夢幻雪球(藍色版)，讓家裡充滿歡欣且溫暖的節慶氛圍 。大豆蠟燭可說是香氛蠟燭界的人氣明星，COCODOR 嚴選大豆蠟與棕櫚蠟等植物蠟、純棉燭芯製成； 霧面燭杯附有金色杯蓋， 不用時放著也好看，還能避免蒙塵。共有4種經典香味選擇搭配融燭燈或旋轉燭罩，更是送禮最佳選擇。如果有預算的話，融燭燈可說是時尚又大方的送禮選擇。此外，也可以搭配擁有不同顏色、香味選擇的瓶蠟或杯蠟 。COCODOR官網不僅針對特定款式的融燭燈 ，限時推出搭配香氛蠟燭的組合優惠，也可挑選自己喜歡的融燭燈款式，再以加購的方式搭配各種香味的香氛蠟燭喔。