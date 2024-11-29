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▲中國大陸球王馬龍和我國陳思羽搭檔雙打。（圖／記者陳云茹攝）

▲桌球史上第一人、奧運「六金王」馬龍來到台灣交流球技，今（29）日他和我國名將蔣澎龍、陳思羽等人在文化大學進行比賽交流。（圖／記者陳云茹攝）

桌球史上第一人、奧運「六金王」馬龍來到台灣交流球技，今（29）日他和我國名將蔣澎龍、陳思羽等人在文化大學進行比賽交流，與前總統馬英九一同開球，進行兩岸球技的友好切磋。他直言自己知道台灣隊剛剛拿下世界12強賽冠軍，因此特別期待能夠學習、體驗過去沒玩過的棒球運動。今天參訪文化大學，馬龍和台灣好手切磋球技，賽前與馬英九一同開球，稱對方為「馬先生」，也笑說這應該是「我生涯除了馬琳之外，與另一位馬先生打球」。今天單打賽馬龍和蔣澎龍交手，雙打賽則是他和陳思羽搭配。賽後馬龍被問及今天的感想，他不改謙遜本色說：「蔣澎龍是我的前輩，陳思羽也很優秀，除了他們之外（台灣）還有林昀儒、鄭怡靜和陳思羽，我們私下都是好朋友。」馬龍指出，他過去並未和蔣澎龍交手過，知道對方曾經高居世界第3，今天打過後，稱讚他確實是水平很高，還影響了台灣桌壇風氣，直言因為有他這些前輩，所以之後才有林昀儒和鄭怡靜這些選手。因中華棒球隊勇奪世界12強金牌，馬英九基金會執行長蕭旭岑透露，行程中也會安排讓陸生體驗一下棒球運動。他表示棒球是一個風靡台灣的運動，讓桌球冠軍馬龍和射擊冠軍楊倩體驗棒球，當然是很有趣，「我想他們也想要試試看」而馬龍今天受訪時，也稱自己相當期待有體驗棒球運動的機會，「我也挺期待的，過去沒有上手過，這次是第一次。我也知道之前台灣隊拿到冠軍，所以期待有好的體驗。」儘管兩岸近年互動氛圍近年確實算不上很好，但馬龍算是桌球界的全民偶像，全世界都有大量球迷，他不僅被公認是「史上最佳（GOAT）」，而且形象很好，因此台灣也有大量他的粉絲。這次從下飛機以來，行程中就有不少球迷追星、送禮物，馬龍也感到意外，「確實超出我的想像，這兩天來到大學，能感受到台灣朋友對我們的關心和熱情。」他還透露許多粉絲送他吃的，相信自己的家人也會喜愛。「這次的寶島行之前，我去了世界上很多地方，但台灣一直沒機會來，一直有想來學習交流的想法，所以特別感謝這個機會。」馬龍表示，以後若有機還會想要再來台灣逛逛，「也沒想到有這麼多人來看我們、關注我們，都是很好文化交流和學習的機會，有機會還想再來。」