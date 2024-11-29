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▲新光三越台中beautySTAGE擴大營運，廣達43坪的空間，又引進23個全新品牌，打造時尚美妝第一站。（圖／記者金武鳳攝，2024.11.29)

由新光三越自營複合式美妝店beautySTAGE美麗台，結合時下流行彩妝品牌，於2020年在台中新光三越開設首家實體門市後，目前已經擴展至6家門市，成為美妝通路的亮眼品牌之一。11月延燒美妝流行熱度擴大櫃位，43坪全新美妝體驗空間，全新23品牌進駐，導入全球名人美妝、打造時尚美妝第一站。美麗台新光三越台中門市今（29）日盛大舉辦開幕活動，全球名人美妝品牌獨家進駐美麗台，特別邀請品牌好友--國際彩妝師 KAIBEAUTY小凱老師、NAMUA品牌主理人王心恬、 basiik凱文老師、HYPHY林又立與林可彤出席剪綵儀式，一同見證beautySTAGE美麗台台中門市的華麗啟航。beautySTAGE美麗台台中門市，全台獨家引進日本女星御用彩妝藝術家-河北裕介親創品牌「&be」。以其精緻、時尚的彩妝技巧獲得廣泛關注，致力於打造簡約高品質的美妝產品，讓每一位使用者都能輕鬆展現個人風格與自信魅力。必入手清單大公開：粉底遮瑕膏、唇頰兩用腮紅霜、絲絨迷霧持久唇釉、調色眼影盤，都是日本專櫃賣到缺貨的人氣單品。除了日韓大牌大牌彩妝師品牌，beauty STAGE新光三越台中門店引進全新23大品牌共襄盛舉，其中也囊括台灣國際彩妝大師小凱老師的彩妝品牌KAI BEAUTY、時尚名模王心恬精油香氛品牌NAMUA那木瓦，以及美妝達人Kevin老師研發的專業洗護髮品牌Basiik，為消費者提供最新潮流美妝選擇；此外，還引進獨家品牌日本香水SHOLAYERED，不同香氣的層層交疊，享受香氛的隱形美學！11月30日本周六邀請到美麗台開幕大使「全能男團FEniX」，成員兼具創作、表演及主持才華，FEniX將親臨現場分享平日愛用美妝與粉絲互動，現場消費滿3,000元即可獲得限量簽名拍立得乙組，也有機會抽中與偶像合照資格，憑藉FEnix魅力，讓粉絲也能現場感受美麗台的無壓購物感，開幕即創造業績實力。