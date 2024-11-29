公部門職場霸凌話題持續延燒，台中市政府多位局處長在網路被點名，市議員黃守達今要求3名的局長說明是否有唱歌強迫下屬埋單、在辦公室拍桌咆哮、為安插自己人馬逼退老臣等情事，局長們有的一概否認、有的說明緣由。市長盧秀燕強調，自己有私人的市長信箱，歡迎同仁們投訴，並透露「事實上已有很多同仁透過這個方式表達意見」。市議員江和樹認為有些投訴是私人恩怨，但議員並不想淪為打手。
民進黨市議員黃守達今（29）日質詢時指出，除了衛生局心理健康科，多位局長被網友反映有霸凌行徑，他首先點名地政局長吳存金，是否在辦公室咆哮，影響上班氣氛，任內有多少人辭職或提前退休、甚至放棄公務員身分自願降調離職？吳存金回答，自己任內有2位專委離開，都是高升到其他縣市當處長。至於唱歌逼下屬埋單的傳聞，她連續講了3次「沒有！沒有！沒有！」
黃守達再點名都發局長李正偉，是否在局務會議拍桌怒罵同仁？李正偉指該名同仁多次犯錯屢勸不聽，「必須以導正方式要求他」。至於被指為了清出位置給從新北市帶來的人佔主管缺，以羞辱挖苦方式逼退老臣，經發局長張峯源答覆「那是因為當事人影響到市政府財務，和接任者是否從新北來的無關」。
市議員林德宇要求，盧秀燕要有直屬市長的專線，受理具名投訴，並成立專責小組來清查府內不公平之事。盧秀燕強調，她有私人的市長信箱，「歡迎同仁們放心投訴，事實上有很多同仁，都是透過這個方式表達意見」。
民眾黨市議員江和樹認為，市府明明有通報機制，有的人故意不通報，為了個人恩怨直接找議員申訴，但議員並不想淪為打手。他說，若霸凌並非事實，被誤會的人「會比死還難過」。
衛生局長曾梓展表示，職場霸凌有清楚定義，包括長期的權力濫用、極不公平的處罰。以衛生局為例，一個股長要管理一百多人，有時工作沒完成或有缺失、主管一時情緒過度反應，難免比較嚴格或口氣不好，這種偶發行為若在管理上被定義為霸凌，「那主管當濫好人就好了」。
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黃守達再點名都發局長李正偉，是否在局務會議拍桌怒罵同仁？李正偉指該名同仁多次犯錯屢勸不聽，「必須以導正方式要求他」。至於被指為了清出位置給從新北市帶來的人佔主管缺，以羞辱挖苦方式逼退老臣，經發局長張峯源答覆「那是因為當事人影響到市政府財務，和接任者是否從新北來的無關」。
市議員林德宇要求，盧秀燕要有直屬市長的專線，受理具名投訴，並成立專責小組來清查府內不公平之事。盧秀燕強調，她有私人的市長信箱，「歡迎同仁們放心投訴，事實上有很多同仁，都是透過這個方式表達意見」。
民眾黨市議員江和樹認為，市府明明有通報機制，有的人故意不通報，為了個人恩怨直接找議員申訴，但議員並不想淪為打手。他說，若霸凌並非事實，被誤會的人「會比死還難過」。
衛生局長曾梓展表示，職場霸凌有清楚定義，包括長期的權力濫用、極不公平的處罰。以衛生局為例，一個股長要管理一百多人，有時工作沒完成或有缺失、主管一時情緒過度反應，難免比較嚴格或口氣不好，這種偶發行為若在管理上被定義為霸凌，「那主管當濫好人就好了」。