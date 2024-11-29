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▲法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今（29）日率先前往視察。（圖／美聯社／達志影像）

法國巴黎聖母院（Notre Dame de Paris Cathedral）在2019年經歷大火，當時這場祝融之災讓全體法國人為之心碎，而在耗時5年多的重建與整修後，巴黎聖母院將在今年12月8日重新開放參觀。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今（29）日也率先前往視察，並透過直播讓外界得以一同搶先目睹浴火重生後的巴黎聖母院。巴黎聖母院是法國最具代表性的歷史古蹟，同時也是知名觀光勝地與宗教場所，在2019年的大火發生前，每天平均接待近4萬名遊客。說巴黎聖母院是法國人的共同歷史記憶與心靈寄託絕不為過，因此災後重建的狀況備受外界關注。馬克宏29日到場後先在聖母院外聽取院方說明，陪同馬克宏參觀聖母院的還有他的夫人、法國文化部長以及巴黎市長等人。馬克宏向主導重建的建築師，還有協助重建的商界領袖和宗教界人士以及諸多樂捐者致敬，盛讚重建工作的順利進行是國家團結和法國能力的象徵，也是匠人手藝和奉獻精神的體現。不過，《美聯社》報導指出，雖然聖母院將在下月重新開放，但目前外觀仍可看見施工用的鷹架與起重機，事實上聖母院的重建工程尚未完全竣工，因此有質疑聲音批評，院方趕著對外開放只是為了讓馬克宏兌現他當年所說「五年內完成重建」的政治承諾。但也有人出面緩頰，認為聖母院做為中世紀流傳至今的著名古蹟，即便在2019年火災前，內外大小整修工程本就從未間斷，開放參觀的同時有部分院區仍在施工並非奇怪的事。