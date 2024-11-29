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國民黨高雄市議員李眉蓁今（29）日在質詢時指出，接獲具名檢舉，高雄市衛生局心理衛生中心主管曾發飆、逼得同仁「下跪認錯」。衛生局下午回應，根據初步調查，事件發生於2021年，當時確認有「下跪」情節，相關過程仍待釐清，依法將指涉主管立即調離現職。李眉蓁表示，她近期接獲衛生局內部員工檢舉，控訴衛生局主管（主任）職權霸凌，指衛生局長黃志中只要遇不聽話、亂投訴的職員，就將調派當成懲罰手段，讓大家敢怒不敢言。此外，投訴者也抱怨，「黃局長很喜歡把1個人當2個人用」，衛生所人員忙不過來，大家都不敢亂請假。李眉蓁說，有一次市長到心衛中心視察，心衛中心主管因為預訂的餐點沒到就發飆，逼得同仁「下跪認錯」。她認為，心衛中心是管理心理健康、自殺防範的單位，若發生此事，比勞動部的罷凌還可惜，要求局長調查，市長陳其邁應毋枉毋縱。市長陳其邁表示，若提供相關具體投訴者資料、時間、地點證據就會啟動調查，一定會查清楚。針對心衛中心疑似霸凌案，衛生局表示，今日中午約11點半確實接到1999投訴，人事室啟動調查及必要的處置，經初步瞭解，事件發生於2021年，當時確實有「下跪」情節，相關過程仍待釐清，依法將指涉的主管立即調離現職，另派其他機關任非主管職配合調查。