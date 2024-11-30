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▲巫苡萱明年就要在啦啦隊待滿10年，開始萌生想退役的想法。（圖／巫苡萱IG)

▲短今認了自己還會再跳下去，不會那麼快引退。（圖／短今 IG）

▲畇二透露原本只打算跳到今年，但還有沒有完成的任務。（圖／畇二IG）

▲Yuri近來鮮少出現在球場邊應援，最近一次是在12強賽應援。（圖／Yuri FB）

近年來啦啦隊的關注度不斷升高，卻有一些當紅的啦啦隊女神因為工作越來越忙錄等其他原因，逐漸萌生退役念頭，讓大批球迷們陷入哀嚎。《NOWnews今日新聞》特別整理出4位今年傳出動念退役的啦啦隊成員，包括巫苡萱、短今、畇二、Yuri（陳怡叡），其中巫苡萱還在和球團討論如何調整職務，而陳怡叡則是至今鮮少出現在球場上。巫苡萱近年來跨足演藝圈主持工作，加上活動、代言接不停，卻也因此失去很多上球場應援的機會，加上已經38歲的她明年就要在啦啦隊待滿10年，已經快到自己想退休的時間。她先前更被週刊爆料，將會接下樂天女孩團長一職，不需要上場跳舞，只需要吶喊帶動現場氣氛，很符合她的未來規劃，然而此說法火速被經紀人打槍，強調目前都還在討論階段，女神明年的動態令人好奇。短今先前被爆想退出啦啦隊，有網友甚至忍不住發文感嘆：「可惜的是短今今年應該最後就畢業，明年大家看不到短今跳舞。」對此，短今也立刻回應：「不要這麼快幫我引退啦！打擊我不敢說，至於守備我可以請教弟弟阿坤，應該可以再守個幾年。」強調自己還會繼續跳啦啦隊。然而短今近來也頻頻上節目曝光，儼然已經一隻腳踏入演藝圈，直率不做作的風格受到觀眾喜愛，同時卻也不會缺席應援，蠟燭兩頭燒，真是忙到不行。畇二近來不但出了突破個人尺度的寫真集，也動念往演藝圈發展，希望能接演偶像劇，她日前在IG的QA問答被問到，「有曾經考慮過什麼時候會從PS（Passion Sisters）退休嗎？」她不諱言回應，自己原本只打算跳到今年，但還有沒有完成的任務，「我好像每年都這樣想，後來我就告訴自己順其自然。」強調接下來還想作為啦啦隊員收獲很多粉絲。Yuri 2019年離開統一獅隊，轉戰樂天桃猿，今年中開直播透露，轉隊後第一次整個月都沒球團工作，她鬆口想離隊：「我已經找不到任何繼續留下來的理由。」表示自己覺得失望又生氣，認為少了這些工作會連帶影響其他機會。Yuri是高人氣成員，因此一度引發外界熱烈討論，經紀人也隨後回應，他們都有在積極安排，只是檔期比較無法配合，近來Yuri也鮮少出現在球場邊應援，最近一次是在12強賽應援，其他多是接代言活動。