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▲李惠利這次力拚最佳女新人獎，但面對媒體和粉絲都只有臭臉或尷尬的微笑。（圖／翻攝自YouTube KBS Entertain）

第45界青龍電影獎於今（29）日登場，紅毯上眾星雲集，大多演員現身都是笑臉迎人，不過入圍最佳女新人獎的惠利，稍早穿著黑色高衩禮服現身時，卻全程沒有笑臉，站在定點拍照以及轉圈時，僅偶爾露出尷尬的微笑，但大多數時間都是臭臉，即使比愛心，看起來也有些勉強，不確定她是否仍受到前陣子的情傷影響，還是因為太過緊張才忘記露出笑臉。惠利今日稍早穿著黑色開衩禮服走上紅毯，裙子上的薄紗隨著她的步伐擺動，且因為禮服開衩到接近大腿跟，還能若隱若現看到她纖細修長的白皙美腿，走到中間媒體拍攝區時，她也大方轉圈。不過仔細一看，她全程都沒什麼表情，面對鏡頭和粉絲時，也只有淡淡的尷尬微笑，比愛心時更沒有露出甜美笑容，不確定是否因為配合黑色禮服或受到何種因素，才會全程都擺出酷酷的表情。惠利這次憑藉電影《FIGHTING！女孩們》入圍最佳女新人獎的惠利，該片描述1999年住在巨濟島的高中女孩「必善」（惠利 飾）對嘻哈舞蹈瘋狂著迷，她人生的唯一夢想便是前往首爾，成爲嚴正化的伴舞，為了獲得師長認可，在校內擁有屬於自己的舞蹈練習室，她跟好友「美娜」（朴世婉 飾）說服當過啦啦隊隊長的轉學生「世賢」（趙妸㛦 飾），一起組成啦啦隊社團「千禧年女孩（millennium girls）」。惠利今晚將以此片和《Strike！娜英》俞利、朴柱炫《兜風》、李周明《變身機長》、河允景《對於女兒》4個對手一起競爭獎項。