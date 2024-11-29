我是廣告 請繼續往下閱讀

▲朴柱炫以《60分鐘亡命直播》入圍本屆青龍獎。（圖／翻攝自YouTube KBS Entertain）

▲朴柱炫和WINNER成員宋旻浩在今年7月傳出緋聞。（圖／翻攝自YouTube KBS Entertain）

第45屆青龍獎在今（29）日盛大舉行，韓國團體WINNER宋旻浩的緋聞女友朴柱炫，今年以《60分鐘亡命直播》入圍最佳女新人獎，她以一身低胸高衩黑色裙子走上紅毯，辣秀上半身好身材的同時，長腿也十分吸睛，她在整理裙擺時動作似乎有點大，再拉高一點就差點要走光！朴柱炫在《60分鐘亡命直播》中飾演網紅「宥娜」一角，故事敘述一名網紅遭綁架，她必須在後車廂中直播一小時賺到6.5億後，才能逃出疾駛的車子。她在接演前看完劇本就覺得十分有挑戰性、很有趣，也為了出演這個角色費盡苦心，必須在有限的時間內展現害怕、恐懼、生氣、絕望等各種情緒，對此她做了很多功課去塑造角色，如今入圍青龍獎肯定。朴柱炫曾演過《人性課外課》、《Mouse》、《禁婚令，朝鮮婚姻禁止令》等劇，演技備受肯定，今年7月時，她和韓團WINNER成員宋旻浩傳出戀情，有人拍到兩人一起約會的照片，兩人還曾在電影《極速首爾》中合作，據傳朴柱炫在爆出緋聞前，也常常去對方的演唱會、送咖啡車，還曾親自現身慶祝宋旻浩品牌開業。