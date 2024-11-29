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▲網紅館長在直播中被問到，是否曾認真看過棒球賽，卻突然語出驚人表示「有！因為那時候我做球版嘛！」（圖／截自館長惡名昭彰YT）

網紅「館長」陳之漢過去曾在2019年，為中職的中信兄弟開球，結果近日在直播上自爆曾做過「球版」，引發網路熱議，不少球迷指責球團應對開球嘉賓做出篩選。中信兄弟球團於2019年初，透過廣告代理商引介，與贊助商進行年度合作案之合作，其中，年度贊助權益包含企業日開球權利。此次事件造成社會負面討論，以及球迷朋友觀感不佳，中信兄弟球團將會進行內部檢討，並在未來與贊助商企業合作會再加以審視，避免再次帶給社會困擾。