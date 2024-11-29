網紅「館長」陳之漢過去曾在2019年，為中職的中信兄弟開球，結果近日在直播上自爆曾做過「球版」，引發網路熱議，不少球迷指責球團應對開球嘉賓做出篩選。對此，兄弟球團在今（29）日稍早發出聲明回應，表示該次開球並未支付任何費用，且是由贊助商決議，邀請當年度的氣泡水品牌代言人開球，最後也向造成社會負面討論致歉。
中信兄弟完整聲明稿：
中信兄弟球團於2019年初，透過廣告代理商引介，與贊助商進行年度合作案之合作，其中，年度贊助權益包含企業日開球權利。
中信兄弟球團為執行贊助權益內容，與贊助商雙方協議後，將2019年6月9日之企業日開球權益賦予贊助商安排，球團並未支付任何費用，經由贊助商決議，活動當日邀請當年度(2019年) 氣泡水品牌代言人進行球團企業日開球活動。
中信兄弟球團已於2023年球季結束後，未透過廣告代理商與贊助商進行續約，雙方合約期間贊助內容皆已執行完成。此次事件造成社會負面討論，以及球迷朋友觀感不佳，中信兄弟球團將會進行內部檢討，並在未來與贊助商企業合作會再加以審視，避免再次帶給社會困擾。
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中信兄弟球團於2019年初，透過廣告代理商引介，與贊助商進行年度合作案之合作，其中，年度贊助權益包含企業日開球權利。
中信兄弟球團為執行贊助權益內容，與贊助商雙方協議後，將2019年6月9日之企業日開球權益賦予贊助商安排，球團並未支付任何費用，經由贊助商決議，活動當日邀請當年度(2019年) 氣泡水品牌代言人進行球團企業日開球活動。
中信兄弟球團已於2023年球季結束後，未透過廣告代理商與贊助商進行續約，雙方合約期間贊助內容皆已執行完成。此次事件造成社會負面討論，以及球迷朋友觀感不佳，中信兄弟球團將會進行內部檢討，並在未來與贊助商企業合作會再加以審視，避免再次帶給社會困擾。