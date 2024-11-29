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桌球史上第一人、奧運「六金王」馬龍應馬英九基金會來台交流球技，馬龍今（29）日前往文化大學與蔣澎龍、陳思羽切磋球技，馬龍更秀了背後發球的球技，展現奧運6金身手。馬英九基金會也安排陸生團體驗打棒球，馬龍表示，在知道「台灣隊」剛奪12強棒球賽冠軍，他期待打棒球的體驗。在馬英九基金會主任蕭旭岑、馬英九陪同下，馬龍與陸生團下午前往文化大學參訪，並與蔣澎龍、陳思羽等台灣桌球選手進行交流賽。賽前與馬英九一同開球，稱對方為「馬先生」，賽後受訪時笑說這應該是「我生涯除了馬琳之後，另一位跟馬先生打球」，感謝馬英九邀請他來台。賽後馬龍被問到感想，他不改謙遜本色說：「蔣澎龍也算是我的前輩，陳思羽也很優秀，除了他們之外（台灣）還有林昀儒、鄭怡靜和陳思羽，其實我們私下都是好朋友。」馬龍指出，他過去職業生涯並未和蔣澎龍交手過，有非常高的水平，知道對方曾經高居世界第3，還影響了台灣桌壇風氣，直言因為有他這些前輩，所以之後才有林昀儒和鄭怡靜這些選手。媒體問接下來訪台最期待去哪裡？馬龍說，除了學校交流，還要去故宮、日月潭、陽明山去參觀風景，期待能夠再來到台灣。因中華棒球隊勇奪世界12強金牌，馬英九基金會執行長蕭旭岑透露，行程中也會安排讓陸生體驗一下棒球運動。馬龍受訪時表示，自己相當期待有跟棒球學習、交流的機會，因為之前沒有上手過，「我也知道之前『台灣隊』拿到冠軍，所以期待有好的體驗。」