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▲民進黨台北市議員簡舒培前往北檢控告館長，涉犯賭博、詐欺以及組織犯罪等罪名。（圖／記者徐敏娟攝）

網紅「館長」陳之漢近日自爆年輕時曾做過「球版」搞地下簽賭，事件引發關注，民進黨台北市議員簡舒培、陳賢蔚28日到台北地檢署按鈴告發，北檢今（29）日分他字案，將陳之漢列為賭博等罪被告，交由重大案件專組檢察官偵辦，不排除將傳喚他到案說明。館長25日在直播時回嗆網友，「我在賭博的時候，你還在媽媽十塊、七七乳加」，還說「我從來不怕討論這個事情，台灣人不要過於虛偽」，他只是做球版、賺個水錢，「那個時代多得跟山一樣」。不過，有網友挖出館長做簽賭的時間點，大約是2009年，當時正值黑象事件，中職險些因此垮台，許多球迷也傷透了心，後續館長進一步澄清，否認外界指控其涉及台灣職棒假球事件，他強調「那個年代，台灣職棒操作空間太大，反而沒人賭台灣的比賽，大部分都是玩美國職棒。」，更聲稱自己的經歷可由同年代的人佐證，呼籲不要過度解讀。對此，台北市議員簡舒培認為，因為黑道介入脅迫我們的職棒選手打假球，讓全國人民傷透了心，後續影響棒球在台灣的發展，陳之漢居然將自己曾經擔任組頭的事情拿出來酸球迷，這真的是非常惡質又惡劣，因此到地檢署告發，要求檢察官查清楚，將不法之徒依法究辦。對此，北檢已經簽分「他」字案進一步追查。