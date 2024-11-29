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為加速實現綠色成長及2050淨零轉型目標，環境部規劃提出「加強投資綠色成長淨零產業實施方案」，於今（29）日獲行政院國家發展基金管理會審議通過，國發基金提供100億元成立「綠色成長基金」，未來10年將加強投資淨零永續新興產業，引進民間資金共同投入，加速國內淨零新興產業發展，同時創造更多綠色就業機會，啟動臺灣綠色成長的新動能。環境部表示，2050淨零排放目標下，由政府帶動綠色投資已成為國際趨勢，包括日本編列2兆日圓設立「綠色創新基金」、美國制定「降低通膨法案」等。為落實總統國家希望工程「綠色成長與2050淨零轉型」目標，淨零轉型5大策略預期將帶動淨零永續新興產業。再加上我國碳費開徵在即，企業減碳需求急迫，環境部作為氣候淨零的整合者與推動者，今年9月起著手規劃綠色成長投資方案，過程中廣徵有關機關、專家學者、創投公會等潛在共同投資人意見，研擬「加強投資綠色成長淨零產業實施方案」，今日獲國發基金管理會審議通過。環境部說明，綠色成長投資方案係運用國發基金與搭配投資人共同投資於執行淨零永續相關新興業務之國內企業，或於我國境內執行主要營業活動之境外企業；但不得投資於上市、上櫃公司。重點投資對象包括資源循環、永續及前瞻能源技術發展、科技儲能、深度節能、提升能源效率、碳捕捉再利用、負碳技術發展、數位、低（減）碳技術發展及氣候變遷調適技術發展等。投資單一企業之總金額不得超過1.5億元，單次投資不超過1億元，且公股股權比例不超過被投資事業實收資本額49%。環境部表示，淨零轉型需要創新技術，綠色成長基金將結合民間資金共同投入，透過創新技術應用，加速減碳，提升韌性，同時創造就業機會。環境部將依據本日通過之方案完備投資前置作業規定、資金信託及成立專案辦公室，並辦理說明會，評選搭配投資人，預計明(114)年第2季起受理投資案件申請，踏出臺灣綠色成長的重要一步。