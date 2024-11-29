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▲全成基金會推動科技照顧，教導獨老善用手機提升生活便利，今日舉辦競技檢驗成果，長輩們全力以赴。（圖／記者金武鳳攝，2024.11.29)

▲全成基金會推動科技照顧，今天舉辦智慧科技競賽，基於鼓勵人人有獎。（圖／記者金武鳳攝，2024.11.29)

響應政府推展科技照顧政策，全成社會福利基金會在承辦的臺中市9個行政區獨居老人關懷問安業務，加入智慧科技運用指導，教導獨老善用智慧手機各項資訊功能，今天在龍井區公所舉辦科技競賽檢驗成果，獨老們人手一機參與競技。為鼓勵長輩全力以赴精神，最終是人人有獎，皆大歡喜。全成基金會聶玉美董事長表示：獨居是種選擇，未來也是長者居住常態，為了讓探視獨老不僅是簡單問候及表達關心，希望能帶給長者實質助益，今年特別針對服務的9區獨老，推動智慧科技運用指導，也就是在訪視問安過程中，教導獨老利用手機進行各項資訊運用，包括健保APP運用，線上掛號及查詢看診進度，還有公車資訊查詢等，提升獨老生活便利。聶玉美表示，首度參與智慧科技運用指導的獨老，大約有20多人，大部份獨老仍存觀望，為了激勵更多獨老興趣，今天舉辦科技競賽，邀請今年度接受智慧科技運用指導的長者齊聚競賽，也邀請各區獨老長者組團「應援」，為參賽者加油，期待透過活動讓獨老走出去，看見社區互動的美好，進而願意參與社區互動。來自各區近60名獨居老人集聚會場，分別自行搭公車、坐火車、搭基金會小巴參與出賽應援。無緣晉級決賽的74歲林浡漳爺爺是今日應援主角，林爺爺是職棒熱愛者，比賽一開始立馬拿起應援棒口裡呼唱出職棒應援曲「台灣尚勇」，熱情行動立即獲得現場與會者呼應，一呼百應群起歡唱，為參賽者加油。98歲卓奶奶雖不會使用智慧手機，但在75歲林志工鼓勵下，也一同搭上小巴士出席本次活動，感受全場歡樂氣氛。今日活動在基金會董事長聶玉美及臺中市政府長官的致詞後熱鬧展開，參與者除通通有獎外，為鼓勵列冊獨老勇於走出社區，全成基金會特意購置暖被、毛毯、捕蚊燈、快煮壺等進行摸彩，活動在聶董事長及社會局長官頒發冠、亞、季軍獎盃後歡樂結束。