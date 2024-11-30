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衛福部近日公告，12月將有4項新制上路，12月1日起M痘疫苗開放不符公費資格者自費接種、出國停復保制度將自12月23日起失效、健保署新增妊娠糖尿病品質照護及產科醫師與助產人員共照服務，預估1年約有2.1萬人受惠，以及健保署將新增單基因檢測項目，推估9000多名癌症病人受惠，挹注經費約1億元。因應國際M痘疫情，基於維護國人健康及降低民眾於境外感染M痘之風險，疾管署宣布，自本(2024)年12月1日起提供M痘疫苗自費接種服務，凡「不符合公費」M痘疫苗接種資格，「經醫師評估」確有暴露風險者，包括：在台有風險行為之無健保身分或居留證外籍人士等對象、欲前往M痘疫情流行之高風險國家民眾(依據國際旅遊疫情建議)且可能有暴露風險者，可自費接種M痘疫苗。健保署新增妊娠糖尿病品質照護及產科醫師與助產人員共照服務，妊娠糖尿病照顧給付，從現行產後1個月延長至3個月，推估每年約有2.1萬名人受惠、健保挹注48.17百萬點，內容包括胰島素施打獎勵費、產後1次75克葡萄糖耐受試驗（OGTT）等。新增項目為實體腫瘤的大腸直腸癌（BRAF）、黑色素瘤（BRAF）、腸胃道間質瘤（KIT+PDGFRA）及甲狀腺癌不包含髓質癌（BRAF），以及血液腫瘤的多發性骨髓瘤（原位雜合檢驗）、B細胞淋巴瘤（BCL、第17對染色體缺失原位雜合檢驗、TP53）及T/NK細胞血癌與淋巴瘤（TCR），健保署推估9000多名癌症病人受惠，挹注經費約1億元。根據社保司統計，近5年平均每年辦理停保人數約13.6萬人，健保停復保制度將在全面取消，12月22日為最後申請日，目前有效停保者共21.3萬人。預估可以增加保費收入23.6億元，包含政府補助8.5億元，但每年自墊醫療費用核退預估增加約4.7億元。