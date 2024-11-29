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衛福部疾病管制署今（29）日為響應聯合國愛滋規劃署(UNAIDS)世界愛滋日主題「Take the Rights Path」，特別攜手台北101舉辦今(113)年世界愛滋日「有愛無礙 健康平權」記者會，希望不論是感染者、關鍵防治族群、乃至一般民眾，每個人都應被平等對待，公平地接受到所需的衛教、篩檢、預防資源及醫療照護服務，攜手消除疾病歧視，營造友善環境，同時透過台北101大樓點亮今年主軸「有愛無礙 健康平權」，象徵對愛滋防治與健康平權的支持。世界愛滋日「有愛無礙 健康平權」記者會，由衛生福利部次長周志浩、台北101總經理朱麗文、國立臺灣大學副校長張上淳、愛滋病防治及感染者權益保障會委員、愛滋防治相關民間團體、社團法人臺灣公衛學生聯合會、疾管署長莊人祥及副署長羅一鈞等人，共同出席響應。周志浩說明，國內在各界攜手努力下，愛滋防治已經取得卓越成效，112年我國愛滋防治指標達到「91-96-95」，即91%感染者知道自己感染，96%已知感染者接受治療，以及95%接受治療者病毒量成功抑制，優於全球平均「86-89-93」。未來也將持續推動多項措施，包括結合社群力量推廣衛教與預防服務、拓展多元化愛滋篩檢管道、暴露愛滋病毒前預防性投藥（PrEP）、推動診斷即刻服藥及提升醫療照護品質，同時推廣U=U（病毒量測不到＝傳不出去）的概念，減少污名與歧視，讓感染者更有信心接受篩檢與治療。疾管署今年特別邀請到社團法人臺灣公衛學生聯合會的醫衛學生代表獻唱HIV公益歌曲《一樣 As Usual》。這首歌曲由全臺超過百位醫藥衛生領域的學生共同創作，以「U=U」為核心概念，透過音樂與歌聲傳遞希望與理念，期盼藉此消除民眾對HIV的誤解與隔閡，共同促進愛滋健康平權。疾管署提醒，雖然臺灣愛滋防治成效顯著，但仍有9%感染者未知自身感染狀態，因此為鼓勵民眾進行愛滋篩檢，於即日(11月29日)起至113年12月31日，提供自我篩檢免運費活動，活動期間民眾於網路購買愛滋自我篩檢試劑，可享免45元物流費之優惠。另，疾管署今年起也與18家愛滋指定醫院推動友善醫療服務計畫，營造感染者友善就醫環境，讓每個人都享有平等健康權利，期盼達成聯合國愛滋規劃署(UNAIDS)「95-95-95」目標，及全球愛滋防治愛滋3零(零新增、零死亡、零歧視)願景，邁向消除愛滋的目標。