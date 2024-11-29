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▲汪小菲（右）和大S（左）幾乎是一見鐘情，剛認識就開始搞曖昧。（圖／翻攝自汪小菲微博）

▲大S瞞著安以軒和汪小菲見面4次，就與男方閃婚，安以軒卻全程不知情。（圖／JET 娛樂頻 YouTube）

▲大S（左）後續結婚不僅沒讓安以軒（右）當伴娘，甚至也沒發出邀請。（圖／大S、安以軒 臉書）

Netflix影集《影后》，在上架後掀起討論，劇情講述了不少演藝圈內幕，讓許多網友紛紛議論是否在影射圈內部分藝人，對此資深媒體人粘嫦鈺登上談話節目《娛樂頭版頭》，爆料了不少圈內黑幕，更指出大S（徐熙媛）和安以軒決裂的關鍵全在汪小菲，更指出當初大S瞞著安以軒和汪小菲見面4次就閃婚。粘嫦鈺在節目中指出，大S會和汪小菲相識，是安以軒帶著女方到汪小菲的會所，當時汪小菲並不是認識大S，卻在那場聚會中和大S非常熱絡，兩人還交換了聯繫方式，汪小菲更載著大S到處兜風。後續大S還主動邀約遠在北京的汪小菲來台灣參加自己的生日派對，汪小菲還真的赴約，不過卻沒有邀請安以軒，讓粘嫦鈺直呼：「大S邀請她S幫的，可是沒有安以軒，在講說那個人會不會來？汪小菲竟然從北京飛來台灣。」據悉，該場派對是大S和汪小菲第3次見面，兩人當時已經非常曖昧，沒想到兩人在第4次見面時就閃婚，震驚外界。不過安以軒卻是在看見報導後才曉得，甚至沒有受邀婚禮，後續還有傳言指出，安以軒已經認識汪小菲多年，雙方一直有好感，只是安以軒還沒下手，先被大S捷足先登，安以軒還疑似因此跑到夜店買醉。後來安以軒出席活動，在受訪時被媒體問及大S婚禮一事，她也鬆口認了：「我沒有收到邀請。」甚至直言：「我充其量也是紅娘。」後面還越來越生氣，忍不住撂狠話：「其實我覺得我應該當伴郎。」對此粘嫦鈺認為這番話是在和大S撇清關係：「她的意思是，充其量我是男方的友人，我跟大S不是朋友了。」