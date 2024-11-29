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▲湯唯和金泰勇分別入圍最佳女主角獎和最佳導演獎，希望2個獎項都能拿回家。（圖／翻攝自YouTube KBS Entertain）

中國大陸女星湯唯今（29）日和韓籍老公金泰勇一起走上青龍電影獎紅毯，只見她穿著較為保守，身穿一套白色平口禮服搭配黑色西裝外套，但全程都和老公手牽手放閃。由於這次夫妻倆都憑藉電影《夢境Wonderland》入圍，被問到殘忍二選一，如果只能有一個人得獎，希望是誰獲得？金泰勇選擇讓給老婆，表示當然是希望可以把女主角獎帶回家，但如果兩個都得就更好了，一字一句都可以感覺到夫妻的甜蜜。湯唯此次憑藉《夢境Wonderland》入圍最佳女主角，力拚影后寶座，老公也靠著同部片入圍最佳導演，2人來勢洶洶，稍早也攜手一起走上紅毯，2人全程手牽手，緊緊貼在對方身邊，即使沒有牽手，湯唯不時也會挽住老公的手，且面對媒體和粉絲都相當活潑，頻頻揮手打招呼和送出愛心，感覺她的心情非常雀躍。夫妻倆受訪時，湯唯簡單表示，「特別開心這次可以再來到青龍獎，能夠和我們《夢境Wonderland》一起來，謝謝大家」。老公金泰勇則被提問殘忍的二選一難題，主持人表示，「2個人都入圍，如果導演獎和女主角獎只能得一個，要怎麼選？」金泰勇表示，當然是希望湯唯得女主角，但如果2個人都可以得獎就更好了。