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沒買機票竟能從紐約飛抵巴黎？一名持俄羅斯護照的女子，本周在沒有機票的情況下一路通過安檢上機，搭乘達美航空，從紐約甘迺迪國際機場（JFK International Airport）飛抵法國戴高樂國際機場，掀起機場安全的激烈討論。根據CNN報導，這起事件發生在26日，偷渡者年齡在55歲至60歲之間，女子沒有登機證，但完成了安檢，並通過了兩個身份驗證和登機口登機，搭乘編號264、準備飛往巴黎的達美班機。目前還不清楚這名持有美國綠卡的人是如何通過登機口的，隨著調查的繼續，達美航空拒絕提供更多細節，所幸女子沒有攜帶任何違禁物品。一名機上乘客傑克森（Rob Jackson）提到，直到飛機降落在巴黎時，乘客們才收到關於這名偷渡者的警報，他表示，自己聽到空服員和機師的交談，女子一直躲在飛機的廁所裡，在其中兩間廁所不斷交替來回，因航班位置售完，並沒有多餘的位置給這名女子。這名女子抵達戴高樂機場後並無法入境，因她不符合進入歐洲的條件，準備被遣返美國，與CNN溝通的消息人士沒有提及該女子的精神狀態。達美航空發言人在聲明中表示，「沒有什麼比安全問題更重要的，這就是為什麼達美航空正在對可能發生的事情進行詳盡的調查，並將與其他航空利益相關者和執法部門合作、以實現這一目標」