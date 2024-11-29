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波士頓紅襪與紐約洋基都是今年自由市場上少年強打Juan Soto的潛在買家。根據美媒最新消息來源，紅襪隊展現對這位四屆全明星選手的高度誠意，已向 Soto 提出一份價值高達 13 年 6.25 億美元（約合203億新台幣）合約。在不考慮道奇球星大谷翔平採延遲支付的情況下，Soto這張合約可能寫下自由球員合約新紀錄。根據多家媒體報導，紅襪隊的報價不僅是隊史最大，也有望刷新大聯盟自由球員合約的紀錄。《Z101 Digital》資深記者Hector Gomez表示，紅襪隊為 Soto 開出一份 13 年 6.25 億美元的合約。根據Mike Rodriguez報導，紅襪隊的另一份合約報價為12年，平均年薪約 5000 萬美元，總價值達 6 億美元。目前棒球史上最高價值的合約為大谷翔平與洛杉磯道奇隊簽下的10年7億美元。然而，由於這份合約中包含延遲支付條款，根據 MLB球員工會計算，大谷合約現值為4.3783億美元。如果紅襪隊的報價屬實且簽約成功，Soto 的合約可能成為棒球史上新紀錄。據《NJ Advance Media》Randy Miller報導，包括紅襪隊、洛杉磯道奇隊、紐約大都會隊、紐約洋基隊和多倫多藍鳥隊在內的多支球隊，已向 Soto 提出初步報價。《MLB Network》記者Jon Morosi也確認了這一消息，但截至目前，僅有紅襪隊報價金額被公開。26 歲的Soto在2024賽季為洋基隊繳出亮眼成績，擊出41支全壘打，跑回全美聯最高的128得分，上壘率達.419，與「法官」Aaron Judge組合強力火力，並助隊自2009年以來首次重返世界大賽。根據報導，Soto 的簽約時間點可能集中在 12 月 8 日至 12 日於德州達拉斯舉行的冬季會議期間。儘管曾有消息傳出紅襪隊已與 Soto 達成協議，但此訊息已被證實不正確。Soto 的下一步動向，將成為冬季會議期間的焦點。