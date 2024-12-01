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▲天團五月天即將在12月28、29、31日和明年1月1、4、5日在樂天桃園棒球場連唱6天。（圖／五月天臉書）





▲劉冠佑（左起）使用本名「冠佑」活動，阿信與石頭均是從本名「陳信宏」、「石錦航」取一字做延伸取藝名。（圖／五月天臉書）

▲據傳五月天最帥的成員溫尚翊，之所以被叫怪獸正是因為與「人來瘋」的性格有關。（圖／五月天臉書）

▲「瑪莎」這個藝名其實是團長怪獸在高中時期替他取的暱稱。調皮的怪獸當時路過美容院時見到門口站了兩個很像「皮條客」的壯漢，他靈機一動就幫蔡昇晏取了「馬沙」這個皮條客之間很常見使用的名字，進入滾石音樂後才更名為「瑪莎」。（圖／五月天臉書）

台灣天團「五月天」即將在12月底於樂天桃園棒球場開唱，陪伴粉絲們跨年，一路唱到2025年初。1999年出道的五月天在今年7月迎來25週年，為了紀念這特殊時刻，他們從2023年起就跑遍兩岸展開《回到那一天》巡演演唱會回饋粉絲。在天團即將唱回台灣之際，《NOWnews今日新聞》也特別整理出阿信、怪獸、石頭、瑪莎和冠佑5位成員的藝名由來與本名，和喜愛他們的歌迷一起重新複習有關五月天的小知識。五月天中除了最晚加入的劉冠佑，使用本名「冠佑」活動外，其他4位成員均以藝名活動。主唱阿信本名為陳信宏，從小小名就叫阿信的他出道後繼續使用這個名稱，吉他手石頭則是取用了本名「石錦航」的姓氏「石」字作為延伸取名，就連英文名字也非常應景的叫Stone。不少人相當好奇，時常被粉絲票選為五月天最帥成員的怪獸（溫尚翊），為何藝名會叫做「怪獸」，雖然本人未曾明確說過名稱的由來，但據傳這個綽號最早來自師大附中時期，當年的還是高中生的溫尚翊在與同學打籃球時，時常像怪獸一樣面目猙獰，脾氣也比較急躁，屬於「人來瘋」的類型，才因此被朋友們「賜名」怪獸，而他也沿用至今。許多剛認識五月天的人，第一次聽到「瑪莎」這個名字時都以為這位成員是女生，就連他本人也吐槽過，不過這個藝名其實是團長怪獸在高中時期替他取的暱稱。阿信、怪獸、瑪莎一起就讀師大附中時就是好友，3人有次一起坐公車路過美容院時，見到門口站了兩個很像「皮條客」的西裝壯漢，調皮的怪獸就對身旁的阿信與瑪莎取了「阿龍」、「馬沙」兩個當時在皮條客間很常見的名字。阿信的友人們早就已經習慣叫陳信宏「阿信」，只好苦了沒有綽號的瑪莎，從那時起他在朋友間就從本名「蔡昇晏」變成「馬沙」，雖然瑪莎曾反擊過這個小名，但沒想到連學弟都開始這樣叫，他也只好默默接受這個新名稱。進入滾石唱片後，瑪莎想著藝名要文雅一點，不能以皮條客為意義，才將「馬沙」改為如今大家使用的「瑪莎」。