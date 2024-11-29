我是廣告 請繼續往下閱讀

▲惠利（左）全程幾乎面無表情替朴柱炫鼓掌。（圖／翻攝自kpoptv.cc）

南韓第45屆青龍電影獎頒獎典禮在今（29）日登場，本屆「最佳女新人獎」由演出《60分鐘亡命直播》的朴柱炫獲得，擊敗勁敵惠利、俞利等人，她當下聽到自己的名字非常驚訝，表示沒想到是自己得獎，認為自己還很不足，直喊「唉唷，怎麼辦！」感言說到一半時，甚至因為情緒太激動，一度轉身緩一緩，才能繼續接下去。而期間鏡頭拍到台下的對手惠利，看到她面無表情替朴柱炫拍手。稍早頒發青龍獎最佳女新人獎，由朴柱炫獲得，當她得知自己得獎後感覺有些驚慌，上台後先是自我介紹，接著不斷碎念：「真的沒想到，唉呦怎麼辦！」她直言自己還有很多不足的地方，尤其身邊還坐了很多前輩，這次可以拿到青龍獎這麼大的獎項，覺得自己真的很榮幸。朴柱炫接著也一一唱名，先是感謝導演、公司代表等，接著一度講不下去，直接轉過身讓自己沉著冷靜一點，才能繼續往下說，接著也不忘感謝爸爸媽媽和所有家人，並承諾「我會盡全力成為更好的演員的！」而台下則看到惠利替得獎的朴柱炫拍手，但似乎因為被擊敗，她全程幾乎面無表情。