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▲籃籃這次征戰日本東京收穫不少粉絲。（圖／IG lan0716）

世界棒球12強賽，中華隊成功打進複賽，前進東京巨蛋，更破天荒拿下世界第一，讓全國上下舉國歡騰，而這次東京複賽，也有不少啦啦隊女孩自掏腰包前往，更在觀眾席展現「台式應援」，像是「樂天女孩」CEO籃籃就征戰東京，還被導播狂拍，對此她也笑稱：「我做了一些鬼臉，現在才想到，導播室的人可能都看到了，有點難為情。」不只如此，籃籃也收編不少日本球迷，IG粉絲也因此暴漲將近1萬人。籃籃笑稱，當時在東京巨蛋的觀眾席應援時，就頻頻登上大螢幕：「他好像覺得我很好笑，就一直把攝影機近距離的放在我面前，在那之間我做了一些鬼臉，現在才想到，導播室的人可能都看到了，有點難為情。」而這次東蛋應援，籃籃也收穫不少日本粉絲，IG追蹤人數暴增將近1萬，留言區還有不少日文留言，讓籃籃非常訝異：「可能他們也想親身體驗台灣的應援文化吧！」儘管東京巨蛋沒有提供啦啦隊應援舞台，不過籃籃和其他啦啦隊們還是一腳踩平地、一腳踩樓梯的大跳應援舞蹈，賣力的模樣也讓不少日本球迷被鼓舞：「雖然和日本球迷隔著欄杆，但感覺跳應援的時候，台日球迷的心是連在一起的。」她籃籃也分享在應援過程中，有日本女球迷不停向他們比愛心、送飛吻，還有許多日本男球迷學了應援舞步跟她尬舞。