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▲Minnie引進投影舞，結合舞蹈與投影的聲光效果，帶給觀眾強大的視覺與聽覺感受。（特約攝影 /郭運復攝）

▲不論走位、肢體擺動或投影的光影特效都必須精確配合無誤，投影舞必須投入大量時間與精力練習。（特約攝影 /郭運復攝）

▲Minnie現是亞洲百大夜店的駐店DJ。（特約攝影 /郭運復攝）

▲ 舞蹈科班出身的Minnie，在舞臺上的台風跟表演感都很能引起共鳴。（特約攝影 /郭運復攝）

▲Minnie曾去韓國學花藝，經常沉浸在自己的小花園裡。（特約攝影 /郭運復攝）

▲Minnie喜歡花，自己有一個花藝品牌叫Flo Flower。（特約攝影 /郭運復攝）

▲運動維納斯Minnie小檔案（圖/NOWnews社群中心）

舞蹈科班出身的Minnie斜槓的厲害，經常一日身兼數職，早上是花藝師，忙著出沒花市購買鮮花，並且發揮巧思設計各種插花造型；午後是投影人劇團的負責人，自從嘗試不論視覺或聽覺都極具震撼力的投影舞後，他就深深投入光影結合舞蹈的奇妙效果中；夜間是亞洲百大夜店的駐店DJ，以舞者對音樂的敏感性，營造全場嗨翻的氣氛，他喜歡接受各種挑戰，也用各種形式來傳遞光跟愛。從小學舞，從民族、芭蕾、現代到街舞，各種舞風他都練習過，大學時期學表演藝術，當時看到日本有一種結合投影的舞蹈，光影效果讓他很驚艷，那時候臺灣還沒有這種類型的表演，抱著好奇的心態來試試看，找了幾個志同道合的朋友，就開始踏上了投影舞之路。雖然剛開始很陌生，不確定會不會成功，但就是覺得很好玩，摸索的階段非常辛苦，一切都是從無到有，像動畫、腳本到分鏡都必須從頭學起，有別於一般的舞蹈，投影舞需要融入戲劇，用既跳又演的方式來呈現劇情，因為強調光影效果，任何設定也要很精確，像是走位、肢體的高度角度，甚至到音樂的微小特效，都必須零失誤，才可以讓每一次演出都是100趴的成功。因為學舞蹈跟表演，他覺得所學對DJ工作有很大的幫助，能夠在舞臺上展現出與眾不同的台風跟表演感，把舞蹈融入音樂中，做出一場屬於自我風格的秀。他覺得當DJ最好玩的事，就是能用音樂引導臺下觀眾的情緒，可以讓他們很開心、跳起來，也可以讓他們很感動，他很享受這個過程，而在工作中獲得觀眾的回饋，讓他很有成就感，是他能量來源。現在同時還是一位品味獨到的花藝師，從喜歡花常常逛花市買花，回家以愉快的心情設計出喜愛的組合點綴家裡，到疫情期間始正式接觸花藝，從色彩、品種的鑽研中營造出自我美感，並且前往韓國進修，他表示那段時間雖然很操，但也是人生中無法忘記的美好回憶。他有一個自己的花藝品牌叫Flo Flower，取這個名字是因為他覺得不管是在音樂還是花藝上，只要很熱愛一件事情，都可以進入flow的狀態，就像他可以連續插花練習20個小時，他覺得花不但是可以植物，更是可以療癒人心的藝術品。