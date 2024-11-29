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▲貓咪跳跳是中部知名流浪貓中途之家，目前收容20幾隻流浪貓，提供最乾淨舒適生活空間。（圖／記者金武鳳攝，2024.11.29)

寒流來襲氣溫節節降，很多人擔心流浪狗的禦寒及健康問題。知名希塔療癒師Kiwa表示，其實流浪的毛小孩，有健康問題的是貓，因為流浪狗都走在馬路上，貓是爬在屋頂上很難救助。為此，Kiwa發起為流浪貓捐募物資行動，呼籲愛貓人士重視流浪貓健康問題。kiwa是愛貓族，自己養了2隻貓，寒流來襲之際，專程於今天前往位於台中市大德街的貓咪跑跑寵物友善餐廳，捐助現金跟大批醫療物質，挹注餐廳老闆。希塔kiwa說，寵物是人類最好的朋友，就是很多人心靈療癒的對象，但是當寵物生病了，身心脆弱了卻沒有人可以幫助牠們，所以她才跑遍全台各地，希望跟各地的寵物友善餐廳合作，喚起更多善心人士投入療癒毛小孩行列。台中貓咪跑跑寵物友善餐廳是中部知名流浪貓中途之家，也是Kiwa合作對象之一。貓咪跑跑目前收留有20幾隻流浪貓，店主為了幫助這些有疾病的流浪貓，不僅入不敷出，幾乎要傾家蕩產。以最近收容的一隻罹患腹膜炎的流浪貓為例，為了醫療牠花了數萬元醫藥費，餐廳老闆熱愛棒球，原本要到東京巨蛋為中華隊加油，因為機票錢都花在流浪貓的醫療費用上，只能待在電視機旁默默的為中華隊加油。希塔Kiwa老師曾患有嚴重憂鬱症，偶然機會接觸希塔療癒，不僅憂鬱症不藥而癒，自己也成為兩岸知名希塔療癒師。kiwa表示，其實寵物不管在心裡上或身體上生病了，通常跟飼主也有很大的關係，她最近想召集100名心理療癒諮詢師，就是想共同投入公益慈善的心理諮商行列，共同打造台灣成為一個友善環境、有愛又充滿健康快樂的福爾摩沙寶島。想加入希塔療癒師行列可私訊，IG：Kiwa_628。粉專：kiwa希塔老師。幫助貓咪請搜尋IG粉專：貓咪跑跑。