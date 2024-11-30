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總統賴清德「繁榮南島．智慧永續」之旅將於今（30）日下午啟程，據了解，賴清德過境夏威夷正值美國重要的感恩節連假期間，即使如此，美國有關單位仍排除萬難，秉持安全、尊嚴、便利、舒適四大原則，悉心處理賴清德的過境事宜。賴清德將在下午啟程出訪南太平洋友邦，期間將過境美國夏威夷、關島，而在出訪前夕，中國在28日晚間執行「聯合戰備警巡」，擴大對台軍事挑釁，但美國國務院發言人重申，在美國過境是基於美方長期以來的做法，沒理由將過境作為挑釁的藉口。對此，知情人士表示，不只美國挺台，今年陸續有澳洲、荷蘭、加拿大、歐盟、英國等國會通過決議或聲明，拒絕中國對「聯合國大會第2758號決議」的解釋，不同意中國對台灣的主權聲索，而英國下議院也在28日無異議通過友台動議，直指「聯合國大會第2758號決議」並未確立中國對台灣的主權。該人士提到，顯示儘管面臨集權主義的壓迫，台灣仍是昂首闊步，與全世界的民主陣營攜手同行；而面對中國意圖將台灣海峽內海化，今年度至今更是有美國、英國、加拿大、澳洲、紐西蘭、日本、德國、法國、荷蘭、土耳其等十國的軍艦穿越台灣海峽，行使自由航行權，用實際行動反制中國的霸道惡行。知情人士提到，儘管外有中國的軍事挑釁，內有特定同路人配合中國的統戰、認知戰，但台灣始終與民主陣營並肩合作，共同撐起民主保護傘，維持區域和平穩定，現也在全球民主國家的共同支持下昂首闊步，走台灣應該走的民主大道，協助台灣的太平洋友邦共同打造太平洋戰略佈局，並共同面臨島嶼國家氣候變遷難題。