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▲湯唯在台上發表感言，鏡頭掃到台下的金泰勇。（圖／翻攝自kpoptv.cc）

▲湯唯稍早挽著老公金泰勇的手走上紅毯。（圖／翻攝自YouTube KBS Entertain）

大陸女星湯唯今年憑藉著導演老公金泰勇新片《夢境Wonderland》入圍第45屆青龍電影獎最佳女主角獎，今（29）日不僅牽著老公一起走上紅毯，稍早得到人氣演員獎時，她也感謝老公拍出一個讓她這麼喜歡的角色，甜喊「謝謝泰勇導演～」，更同時感謝劇組以及自己的家人，夫妻倆頻頻放閃，似乎是想打破先前不斷傳出的婚變傳言。湯唯和丁海寅、林智妍、具教煥等人一起得到人氣演員獎，輪到她要講感言時，她似乎不知道進行到什麼階段，一直在和翻譯溝通，直到知道要講感言，她才笑說，「剛剛聽到我的名字有點懵」，不知道發生了什麼，「太意外了，我聽到我的名字有點發懵，然後我當然要在這裡，我用我的手機翻譯出來是人氣獎，我還在期待是誰得獎」。接著湯唯急忙說出感言，很感謝老公拍出讓她這麼喜歡的角色，甜喊「感謝泰勇導演～」，鏡頭也拍到台下的金泰勇，夫妻倆又一次在現場放閃。而她也沒有忘記劇組和其他的演員，同時感謝自己的家人，最後又說了一次感謝才下台。而稍早湯唯站上紅毯時，也和老公金泰勇全程手牽手登場，2人緊緊貼在對方身邊，即使沒有牽手時，湯唯也會挽住老公的手，且面對媒體和粉絲相當活潑，頻頻揮手打招呼和送出愛心，感覺她的心情非常雀躍，和老公的甜蜜互動，力破不斷傳出的婚變謠言。