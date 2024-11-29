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▲中華棒協理事長辜仲諒以和牛大餐慰勞U12中華少棒隊，滿足小選手想和「12強學長一樣吃和牛」的願望，現場氣氛歡樂，孩子們笑容洋溢。（圖／中華棒協提供）

中華隊赴日征戰Ｕ12亞洲盃少棒錦標賽，今日冠軍戰以5比1擊退韓國蟬聯冠軍，拿下隊史第八冠，中華棒協理事長辜仲諒也親自赴日勉勵中華小將，端出和牛大餐慶功犒賞，滿足Ｕ12小選手「要跟世界棒球12強學長一樣吃和牛」的願望，並允諾不只今天和牛吃到飽，回去有機會再找機會請大家吃一頓。辜仲諒理事長透露，原本他反對這個時間到日本比賽，擔心台灣孩子不像日本及韓國選手已經適應寒冷天氣，結果中華隊不但在短時間適應寒冬並拿下冠軍，甚至第一局就贏五分，讓韓國沒有心理準備，真的非常了不起，運動家精神值得讚賞，辜理事長也勉勵孩子，不需要拚英雄、不需要全壘打，一棒一棒出去扎扎實實的，上壘最重要。席間教練爆料，冠軍戰一結束，小朋友就急著問「理事長有來嗎？」辜理事長笑稱，「當然啊，我答應你們要來的，一定會來！」更加碼追問孩子覺得日本還是韓國比較強，球員們大喊「臺灣最強」，奪冠氣魄展露無遺。台灣棒球今年國際賽屢傳捷報，世界棒球12強錦標賽才剛拿下世界冠軍，抱回台灣在最高層級國際賽事的首座冠軍獎盃，Ｕ12小球員用實力向學長看齊，以強烈奪勝企圖心，笑收亞洲盃少棒錦標賽冠軍，九月份Ｕ18亞洲青棒錦標賽，中華隊更是睽違 17年擊退日本奪冠，向世界展示台灣棒球紮實訓練成績。