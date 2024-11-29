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▲庫房一樓設有屏菸休息站，保留建築原有的挑高設計與排窗特色。（圖／屏東縣府提供）

屏東縣文化資產建材庫房今（29）日正式揭幕，這座由屏菸1936文化基地11號倉庫改造而成的庫房，集文化資產教育推廣、休憩功能於一體，成為傳統工藝匠師人才培育的重要基地。縣長周春米表示，屏東縣政府近年積極推動歷史場域的活化，包括勝利星村、屏菸1936文化基地等地。在歷史建築修復過程中，縣府保留並蒐集了大量建築構件與物件。感謝文化部文化資產局的支持，促成屏東縣文化資產建材庫房的成立，為歷史建築的收納、保存、修復與傳承提供了重要平台。文化資產局長陳濟民指出，屏東縣府在文化資產經費爭取上高度積極，近年來包括屏菸、大武營區在內的文資修復工程獲核定補助經費超過11億元，展現縣府團隊在文化資產保護上的創新思維與執行力。他強調，文資修復講求工序、工法與材料，屏東文化資產建材庫房的成立，為拆卸後的建材提供妥善的收存場所，實現永續利用的目標。文化處表示，建材庫房一樓設有屏菸休息站，保留建築原有的挑高設計與排窗特色，搭配弧形海洋主題書牆、橘色與赭色的空間設計，營造出獨特的南國文化氛圍。二樓則作為文資建材存置與教育推廣空間，收存的建材包括千餘件大小木料、逾萬片黑燻瓦，以及數百件拆卸回收的舊門窗等。