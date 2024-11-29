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▲丁海寅以《辣手警探2》獲得青龍獎最佳男配角獎，開心到站不起來。（圖／翻攝自kpoptv.cc）

第45屆青龍獎今（29）日舉行，丁海寅以《辣手警探2》打敗眾多演技派前輩獲得最佳男配角獎，揭獎時他一度腿軟站不起來，在前輩們的恭喜下上台領獎，他也和藉由發表感言的機會，和一起演出《辣手警探2》的黃晸珉表達感謝，並喊話在下次得獎前會更努力。本屆最佳男配角獎入圍者包括《絕地逃生》具教煥、《12.12：首爾之春》朴海俊、《破墓》柳海真、《找死凶宅》李熙俊、《辣手警探2》丁海寅，可說是死亡之組也不為過，最後由丁海寅從眾多演技派前輩中脫穎而出。他上台發表感言時感嘆說道：「因為期待越高就會失望，所以不想太期待的，但真的得獎了心情很好呢，謝謝大家，想起兩年前在青龍獎上和黃晸珉前輩一起頒獎的畫面，當時前輩跟我說『你聽到撒旦的聲音了嗎？』（很辛苦的意思）雖然拍攝現場真的有很多辛苦的事情，但因為有黃晸珉前輩在所以撐過來了，想趁此機會謝謝您，也謝謝所有在現場一起辛苦的工作人員。」最後他喊話：「我是屬龍的，今年是龍年，可以在青龍獎上得獎很開心，我也想在下個龍年得獎，希望12年後也能得獎，在那之前我會努力的，謝謝。」