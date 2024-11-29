2024世界棒球12強賽中華隊奪冠，每位選手表現都相當精彩，吸引台灣民眾關注。其中「心靈捕手」林家正在賽事中引導投手、在戰場上穩定軍心，甚至在冠軍賽中開轟，都倍受球迷讚賞，帥氣的外型也擄獲許多「家正婦」的心，目前IG追蹤數已突破12.9萬。而近日有網友捕捉到林家正深夜在更換IG大頭貼，猶豫不決換了數張照片的過程全被目睹，讓粉絲們全被萌翻直呼：「想像他很糾結的畫面！」

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有網友28日深夜捕捉到，林家正在更換IG大頭貼照，但似乎有些猶豫不決，他先是上傳一張身穿白色西裝、戴著黑色領結的紳士風格照，擺出招牌露齒笑容。

但林家正不到幾分鐘後又撤掉，改上傳一張12強運動風照，還戴上帥氣的墨鏡及棒球帽，看起來相當陽光，讓原PO忍不住笑喊：「林家正終於發現之前那個頭像看半天都看不出來是誰了嗎？」

▲（圖／翻攝自Threads）
▲▼林家正先是上傳一張身穿白色西裝、戴著黑色領結的紳士風格照，不到幾分鐘後又撤掉，改上傳一張12強運動風照。（圖／翻攝自Threads）
▲（圖／翻攝自Threads）
不少網友見狀被林家正萌翻，再度暴動喊「他剛剛還換了好幾個，剛好發限動標記他，就看到他狂換好可愛」、「五分鐘內二改就對了」、「想像他很糾結的畫面」、「終於換了大頭照」、「帥…是金牌大頭照」。

林家正先前留美讀書打球，此次回歸中職打12強賽，在預賽期間打擊表現雖不佳，但林家正蹲捕能力受到肯定，配球、引導、場上場下安撫隊友的能力都有自己獨特的一套方法。林家正在冠軍戰開轟後，網友們也紛紛送上道歉，再加上他外表帥氣以及腳上護具繡有台灣國旗、受傷不甘心等面貌，都擄獲不少女球迷的心，許多女球迷自封「家正婦」，讓他人氣直飆，目前IG追蹤數也已突破12.9萬。

▲中華隊捕手林家正在對日本金牌戰從戶鄉翔征敲出關鍵陽春全壘打打。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）
▲林家正蹲捕能力受到肯定，配球、引導、場上場下安撫隊友的能力都有自己獨特的一套方法，在冠軍戰開轟後，網友們也紛紛送上道歉。（圖／記者葉政勳攝）

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