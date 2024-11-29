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▲▼林家正先是上傳一張身穿白色西裝、戴著黑色領結的紳士風格照，不到幾分鐘後又撤掉，改上傳一張12強運動風照。（圖／翻攝自Threads）

▲林家正蹲捕能力受到肯定，配球、引導、場上場下安撫隊友的能力都有自己獨特的一套方法，在冠軍戰開轟後，網友們也紛紛送上道歉。（圖／記者葉政勳攝）

2024世界棒球12強賽中華隊奪冠，每位選手表現都相當精彩，吸引台灣民眾關注。其中「心靈捕手」林家正在賽事中引導投手、在戰場上穩定軍心，甚至在冠軍賽中開轟，都倍受球迷讚賞，帥氣的外型也擄獲許多「家正婦」的心，目前IG追蹤數已突破12.9萬。而近日有網友捕捉到林家正深夜在更換IG大頭貼，猶豫不決換了數張照片的過程全被目睹，讓粉絲們全被萌翻直呼：「想像他很糾結的畫面！」有網友28日深夜捕捉到，林家正在更換IG大頭貼照，但似乎有些猶豫不決，他先是上傳一張身穿白色西裝、戴著黑色領結的紳士風格照，擺出招牌露齒笑容。但林家正不到幾分鐘後又撤掉，改上傳一張12強運動風照，還戴上帥氣的墨鏡及棒球帽，看起來相當陽光，讓原PO忍不住笑喊：「林家正終於發現之前那個頭像看半天都看不出來是誰了嗎？」不少網友見狀被林家正萌翻，再度暴動喊「他剛剛還換了好幾個，剛好發限動標記他，就看到他狂換好可愛」、「五分鐘內二改就對了」、「想像他很糾結的畫面」、「終於換了大頭照」、「帥…是金牌大頭照」。林家正先前留美讀書打球，此次回歸中職打12強賽，在預賽期間打擊表現雖不佳，但林家正蹲捕能力受到肯定，配球、引導、場上場下安撫隊友的能力都有自己獨特的一套方法。林家正在冠軍戰開轟後，網友們也紛紛送上道歉，再加上他外表帥氣以及腳上護具繡有台灣國旗、受傷不甘心等面貌，都擄獲不少女球迷的心，許多女球迷自封「家正婦」，讓他人氣直飆，目前IG追蹤數也已突破12.9萬。