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▲韓國一家今（29）日新開的星巴克門市店受到關注，因為它位於京畿道金浦市愛妓峰和平生態公園內，與北韓僅有一江之隔。（圖／美聯社／達志影像）

韓國一家今（29）日新開的星巴克門市店受到關注，因為它位於京畿道金浦市愛妓峰和平生態公園內，相隔北韓邊境村莊僅1.4公里，與北韓僅有一江之隔，消費者通過望遠鏡甚至能清楚看到北韓村民的一舉一動，喝咖啡搭配北韓風光，成為這間星巴克無可取代的獨特賣點。根據《韓國先驅報》報導，由於鄰近兩韓邊界，要進入愛妓峰和平生態公園前須填寫入場表格，並接受韓國軍事檢查站的身份排查，外國觀光客必須出示護照，這使得想要喝杯「兩韓星巴克」，比想像中要麻煩一點。然而，愛妓峰和平生態公園不僅有新開的星巴克，還會不時舉辦各種展覽，以及一座由戰地收集的廢棄彈藥和從邊界圍欄回收的生鏽鐵絲製成的和平鐘，在朝鮮半島氣氛緊張，兩韓對立升高的當下，愛妓峰和平生態公園更是有著獨特意義。搶在開幕第一天就來喝咖啡的遊客中，不乏許多韓國退役老兵。一位80多歲的退役老兵感慨，「沒有任何一個國家像我們的國家這樣分裂」，但直呼很開心現在至少有機會在喝咖啡的同時能夠眺望北韓。出席開幕儀式的金浦市長表示，希望星巴克的存在有助於讓這裡成為國家安全與和平的象徵，並讓到此的人們有機會靜下心來反思歷史與今時今日。