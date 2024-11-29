我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台東縣政府授證30家永續旅宿業者。（圖／台東縣府提供）

▲▲台東縣府進行特色旅宿授證。（圖／台東縣府提供）

臺東縣政府持續推動永續觀光發展，今(29日)在奧麗雅安莊園民宿舉辦「Visit Our Taitung 遇見永續‧旅宿新視界」成果展與商機媒合會，邀請來自全台的旅行業者、相關產業代表、與今年度計畫輔導的優秀旅宿業者齊聚一堂，逾百人見證臺東永續旅宿豐碩成果，並探索未來合作的無限商機。臺東縣政府交通及觀光發展處處長卜敏正表示，臺東是兼具文化底蘊與自然美景的地方，透過此次活動，期望帶領更多旅宿和民眾能加入永續行列，共同推動臺東成為台灣的永續旅遊典範。縣府亦將持續支持旅宿業者的永續發展，並積極促進臺東的綠色旅遊經濟，讓每一位旅客都能在臺東留下深刻且有意義的旅遊記憶。臺東縣近年來積極推動「慢經濟」與「永續發展」，「Visit Our Taitung 臺東永續觀光產業輔導計畫」由臺東縣政府交通及觀光發展處主辦，今年度遴選出30家優秀的旅宿業者，完整串聯SDGs產業主軸、及未來觀光發展趨勢，計畫期間成功提升業者曝光和實際收益3至4成，並輔導業者推動永續專案房型，於今年共計售出1,464間房間，達到424萬元的產值。同時，計畫導入六大永續行動獎勵方案進到入選的30家永續旅宿，包括咖啡渣製作的永續拖鞋、共享循環包、環保杯、臺東在地飲品(紅烏龍茶)及在地香草洗沐用品等，提升民眾對永續議題的認知和認同感，連帶促進整體旅宿品質口碑的發酵。今年度臺東縣政府特別邀請達仁鄉在地木雕工作室「Sapari撒巴里文化藝術工作室」專屬打造永續旅宿入選獎牌，除了具有支持在地產業發展、文化傳承的意義，更選用廢棄木材作為獎牌的製作原料，真正實現永續的精神。同時間，計畫亦輔導21家旅宿業者通過法約爾國際認證機構審查，取得「ISQM國際服務品質認證」、「FTH友善鐵人旅宿認證」、「ISFE友善高齡環境認證」、「PetFAC寵物友善住宿認證」等四種國際特色旅宿認證，總共取得52張合格通過證書，證明臺東的住宿環境是通過認可的高品質。為進一步促進臺東永續旅宿與旅遊業者的合作，本次成果展亦結合商機媒合會，邀請多家旅行社與會，參與的旅宿業者透過成果牆展示和五感體驗，向潛在合作夥伴介紹各自的旅宿特色與永續措施，開發更多的合作機會，持續推動臺東的永續旅遊市場。透過這樣的合作，臺東的業者不僅成為永續的實踐者，更是這場變革的推動者，共同帶動更多民眾參與，展現出臺東在永續發展上的創新潛力，期望未來將有更多業者和民眾投入，一同成為推動臺東永續發展的重要一員。