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▲中國奧運桌金牌選手馬龍訪台進行交流賽。（圖／記者嚴俊強攝,2024.11.29）

世界桌壇史上第一人、奧運「六金王」馬龍來到台灣交流球技，今（29）日他和我國名將蔣澎龍、陳思羽等人在文化大學進行比賽交流。作為現役職業球員，台灣女將陳思羽今天把握機會和馬龍要簽名，她受訪時也化身「迷妹」，直言馬龍和樊振東的感覺完全不同，前者真的就是隊長、讓人非常尊重的感覺。「我今天搜集好、搜集滿；又對打、又搭檔；又握手、又簽名、又拍照。」賽後陳思羽笑著如此說道，這位在國際賽場上也是名將的台灣好手，今天和中國大陸傳奇名將馬龍雙打配合，瞬間化身粉絲，「他（馬龍）剛剛問了我一句：『你這個（球拍）海綿就這樣簽了？』我說：『你比較重要！』因為那是最有意義的吧，跟他打過、又讓他簽，我的球拍我覺得是最好（簽）的，因為畢竟那個是比賽的東西，當然那個海綿是可以換下來的，但是我覺得這是很好的紀念。」陳思羽表示過去完全沒有機會和馬龍這樣互動，「因為他都在準備，可以一到場館他就開始在熱身、開始在活動了，雖然你們會覺得我們很常遇到他們，可是這個時間其實你很不方便打擾他們，因為畢竟他要比賽之前你去打擾他也不是很好，比賽完可能他又要馬上回去休息，我們也一直很難找到一個時間說：『可以請你簽名嗎』。」陳思羽笑著坦承今天就是真正的在「追星」，平時大家都是選手、都要準備比賽，比較不適合，「像樊振東我也有要到他的簽名，但是我也是在場下，沒有在球場。」馬龍被公認是史上最佳球員，今天和他在場上切磋，陳思羽坦言會有點緊張，不過後來也覺得是一個很好的經驗。他也強調和馬龍互動、與和其他人互動是完全不同意義的，「我之前場下也有剛好在飯有遇到樊振東，我就覺得那樣已經很滿足了；但在這邊遇到馬龍，我覺得他們兩個是不一樣的感覺，一個是有一點後起之秀，馬龍是像隊長的感覺，帶領大家比賽的感覺，他是給人一種很尊重他，看到他你就覺得他就是隊長的感覺，我覺得他們兩個在我心中是不一樣的。」