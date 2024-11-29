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▲▼金高銀拿到最佳女主角獎，情緒相當激動，一度哽咽落淚。（圖／翻攝自kpoptv.cc）

第45屆青龍電影獎影后人選在今（29）日稍早出爐，由《破墓》金高銀打敗湯唯、高我星、羅美蘭、全道嬿等4位勁敵，拿到最佳女主角獎。她上台之後一度激動到說不出話，還哽咽哭了，接著緩過神後才開始說感言，「非常感謝導演，給予我花林這個角色」，她也很感謝一起在現場努力的崔岷植以及柳海鎮等演員，拍攝《破墓》期間是她非常幸福的回憶，以後她將成為以感謝的心繼續拍戲的演員。金高銀今天以一頭極短髮帥氣現身青龍電影獎，稍早她得知自己拿到最佳女主角獎後，她在台上還一度緊張到說不出話，不斷發出驚呼詞，接著深呼吸後，先是感謝導演給予她《破墓》中女主角李花林的角色，「還有一起拍攝的崔岷植、柳海鎮前輩，還有目前在當兵的李到晛」，她記得拍攝現場永遠笑聲不斷，那對她而言是非常幸福的記憶，「這段回憶會在我心中很久。」最後金高銀不忘感謝公司代表、電影團隊以及家人，「無論拍戲有多麼辛苦，不過感到幸福的時刻更多，很感謝我是一位演員，之後我將成為懷抱著感恩之心繼續拍戲的演員。」金高銀講到一半時，眼眶也忍不住紅了，且有些哽咽，感覺得出她拿到影后獎盃非常激動。