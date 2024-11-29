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▲新竹巨城4樓美食街燒肉餐廳今日下午傳出火警意外，因有顧客在烤肉時不慎產生火花，蔓延至管線因而釀火警。（圖／翻攝畫面）

▲新竹市消防局獲報後，隨即派遣人車前來巨城購物中心救援，火勢也很快地被撲滅。（圖／翻攝畫面）

新竹巨城購物中心今（29）日下午4時許傳出意外，4樓美食街一間燒肉餐廳不慎釀火警，現場濃煙密布，且適逢周年慶第2天，大量人潮緊急疏散，所幸最終無人員傷亡。而不少民眾當時正在美食街用餐，也被目擊端著餐盤裝食物下樓的畫面，還有在場網友心有餘悸地透露現場狀況，「整棟煙霧瀰漫…簡直世界末日嚇死了。」新竹巨城4樓美食街燒肉餐廳今日下午傳出火警意外，因有顧客在烤肉時不慎產生火花，蔓延至管線因而釀火警。業者也在第一時間使用減火毯、滅火器等，同時緊急疏散民眾，並通知消防隊到來。新竹市消防局獲報後，隨即派遣人車前來巨城購物中心救援，火勢也很快地被撲滅，現場畫面可見，濃煙瞬間瀰漫整個空間，所幸並未造成人員傷亡。也有人在場網友拍到，美食街民眾用餐盤裝著自己的食物搭手扶梯下樓疏散。不少網友心有餘悸地表示，「以為施工發出焊接臭味，結果是餐廳出現火災，整棟煙霧瀰漫⋯簡直世界末日嚇死了」、、「一開始以為是誤觸警鈴，結果突然有人很緊張說火警發生趕快疏散，就趕快到一樓避難了，天啊太可怕了」。